Исторический момент: Норвегия первой в мире запретит "турбокурят"
- Норвегия официально подтвердила, что до 2027 года полностью откажется от разведения быстрорастущих пород кур, что является историческим шагом к гуманным стандартам птицеводства.
- Эти "турбокуры" имеют критические проблемы со здоровьем из-за быстрого роста, а сейчас около 60% кур на норвежских фермах относятся к этим породам.
Норвегия официально подтвердила, что до 2027 года полностью откажется от разведения быстрорастущих пород кур. И это несмотря на то, что ежегодно в стране выращивают около 70 миллионов птиц.
Почему важен этот запрет Норвегии?
Этим решением Норвегия на 100% перейдет на гуманные стандарты птицеводства, пишет Plant Based News.
В Международной коалиции по защите прав животных Anima International уже назвали это решение историческим.
То, что сейчас происходит в Норвегии, – это исторический момент. Это одно из крупнейших улучшений благосостояния животных в истории и доказательство того, что отказ от быстрорастущих пород возможен,
– заявил гендиректор британского подразделения Коннор Джексон.
Эта организация уже пять лет добивается, чтобы в Норвегии наконец отказались от быстрорастущих пород кур.
Дело в том, что эти породы кур вывели селекционным путем, чтобы они набирали максимальный вес за рекордно короткое время. В Норвегии их даже прозвали "турбокурами".
Однако такая скорость имеет ужасную цену:
Критические нагрузки. Птицы достигают убойного веса уже в 6 недель, но в процессе разрушаются их кости, мышцы и связки.
Потеря способности ходить. Из-за аномальных размеров тело курицы буквально ломается под собственным весом.
Постоянная боль. Зооактивисты описывают жизнь таких животных как "чрезвычайно короткую и мучительную".
Стоит знать! По данным зоозащитной организации Open Cages, сейчас около 60% кур на норвежских фермах относятся к породам из перечня "турбокурят".
Как в Украине заботятся о курах?
В Украине с 1 января 2026 года ужесточили требования к содержанию кур-несушек, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Они устанавливают четкие условия выращивания птицы:
владелец птицы должен ежедневно проводить осмотр кур, чтобы своевременно выявить болезни, травмы или признаки стресса и поддержать ее стабильную производительность;
должны быть созданы условия для возможности естественного поведения птиц;
- освещение, вентиляция и температура должны способствовать активности днем и полноценному отдыху кур ночью;
- птичники необходимо постоянно чистить и дезинфицировать, вовремя удалять помет и тому подобное.
Важно! Владельцы птицы, по правилам, обязаны фиксировать лечение кур, записывать использованные ветеринарные препараты и учитывать погибших кур. Эту информацию может проверить Госпродпотребслужба, поэтому ее необходимо хранить не менее 3 лет.
Интересные факты о курах: что известно
По подсчетам ученых, в мире сейчас проживает более 34 миллиардов кур. Это делает их одними из самых многочисленных домашних птиц на планете, которых люди выращивают практически во всех уголках мира.
В то же время куры скрывают немало неожиданных особенностей. В частности, они являются прямыми живыми потомками динозавров. Исследования подтверждают, что куры имеют общие эволюционные корни с тираннозаврами.
Кроме того, эти птицы отличаются развитыми умственными способностями. Куры способны запоминать и распознавать более сотни различных лиц – не только своих родственников, но и людей, даже после длительного перерыва в контакте. Это свидетельствует о хорошо развитой долговременной памяти.
Еще один малоизвестный факт – куры способны проявлять эмоции и сопереживание. Они реагируют на состояние своих цыплят и могут волноваться, когда видят или слышат, что те в стрессе.