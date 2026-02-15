Почему важен этот запрет Норвегии?

Этим решением Норвегия на 100% перейдет на гуманные стандарты птицеводства, пишет Plant Based News.

В Международной коалиции по защите прав животных Anima International уже назвали это решение историческим.

То, что сейчас происходит в Норвегии, – это исторический момент. Это одно из крупнейших улучшений благосостояния животных в истории и доказательство того, что отказ от быстрорастущих пород возможен,

– заявил гендиректор британского подразделения Коннор Джексон.

Эта организация уже пять лет добивается, чтобы в Норвегии наконец отказались от быстрорастущих пород кур.

Дело в том, что эти породы кур вывели селекционным путем, чтобы они набирали максимальный вес за рекордно короткое время. В Норвегии их даже прозвали "турбокурами".

Однако такая скорость имеет ужасную цену:

Критические нагрузки. Птицы достигают убойного веса уже в 6 недель, но в процессе разрушаются их кости, мышцы и связки.

Потеря способности ходить . Из-за аномальных размеров тело курицы буквально ломается под собственным весом.

Постоянная боль. Зооактивисты описывают жизнь таких животных как "чрезвычайно короткую и мучительную".

Стоит знать! По данным зоозащитной организации Open Cages, сейчас около 60% кур на норвежских фермах относятся к породам из перечня "турбокурят".

Как в Украине заботятся о курах?

В Украине с 1 января 2026 года ужесточили требования к содержанию кур-несушек, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Они устанавливают четкие условия выращивания птицы:

владелец птицы должен ежедневно проводить осмотр кур, чтобы своевременно выявить болезни, травмы или признаки стресса и поддержать ее стабильную производительность;

должны быть созданы условия для возможности естественного поведения птиц;

освещение, вентиляция и температура должны способствовать активности днем и полноценному отдыху кур ночью;

птичники необходимо постоянно чистить и дезинфицировать, вовремя удалять помет и тому подобное.

Важно! Владельцы птицы, по правилам, обязаны фиксировать лечение кур, записывать использованные ветеринарные препараты и учитывать погибших кур. Эту информацию может проверить Госпродпотребслужба, поэтому ее необходимо хранить не менее 3 лет.

Интересные факты о курах: что известно