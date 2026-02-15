Чому важлива ця заборона Норвегії?

Цим рішенням Норвегія на 100% перейде на гуманні стандарти птахівництва, пише Plant Based News.

У Міжнародній коаліції із захисту прав тварин Anima International вже назвали це рішення історичним.

Те, що зараз відбувається в Норвегії, – це історичний момент. Це одне з найбільших покращень добробуту тварин в історії і доказ того, що відмова від швидкозростаючих порід можлива,

– заявив гендиректор британського підрозділу Коннор Джексон.

Ця організація вже п'ять років добивається, щоб у Норвегії зрештою відмовилися від швидкозростаючих порід курей.

Річ у тім, що ці породи курей вивели селекційним шляхом, щоб вони набирали максимальну вагу за рекордно короткий час. У Норвегії їх навіть прозвали "турбокурчатами".

Однак така швидкість має жахливу ціну:

Критичні навантаження. Птахи досягають забійної ваги вже у 6 тижнів, але у процесі руйнуються їхні кістки, м’язи та зв’язки.

Втрата здатності ходити . Через аномальні розміри тіло курки буквально ламається під власною вагою.

Постійний біль. Зооактивісти описують життя таких тварин як "надзвичайно коротке та болісне".

Варто знати! За даними зоозахисної організації Open Cages, наразі близько 60% курей на норвезьких фермах належать до порід із переліку "турбокурчат".

Як в Україні дбають про курей?

В Україні з 1 січня 2026 року посилили вимоги до утримання курей-несучок, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Вони встановлюють чіткі умови вирощування птиці:

власник птиці має щоденно проводити огляд курей, щоб своєчасно виявити хвороби, травми чи ознаки стресу та підтримати її стабільну продуктивність;

повинні бути створені умови для можливості природної поведінки птахів;

освітлення, вентиляція й температура мають сприяти активності вдень і повноцінному відпочинку курей вночі;

пташники необхідно постійно чистити й дезінфікувати, вчасно видаляти послід тощо.

Важливо! Власники птиці, за правилами, зобов'язані фіксувати лікування курей, записувати використані ветеринарні препарати й обліковувати загиблих курей. Цю інформацію може перевірити Держпродспоживслужба, тому її необхідно зберігати не менше 3 років.

