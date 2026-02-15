Чому важлива ця заборона Норвегії?

Цим рішенням Норвегія на 100% перейде на гуманні стандарти птахівництва, пише Plant Based News.

Дивіться також Як не пустити мишей у сарай і курник: перевірені способи для зими

У Міжнародній коаліції із захисту прав тварин Anima International вже назвали це рішення історичним.

Те, що зараз відбувається в Норвегії, – це історичний момент. Це одне з найбільших покращень добробуту тварин в історії і доказ того, що відмова від швидкозростаючих порід можлива,
– заявив гендиректор британського підрозділу Коннор Джексон.

Ця організація вже п'ять років добивається, щоб у Норвегії зрештою відмовилися від швидкозростаючих порід курей.

Річ у тім, що ці породи курей вивели селекційним шляхом, щоб вони набирали максимальну вагу за рекордно короткий час. У Норвегії їх навіть прозвали "турбокурчатами".

Однак така швидкість має жахливу ціну:

  • Критичні навантаження. Птахи досягають забійної ваги вже у 6 тижнів, але у процесі руйнуються їхні кістки, м’язи та зв’язки.

  • Втрата здатності ходити. Через аномальні розміри тіло курки буквально ламається під власною вагою.

  • Постійний біль. Зооактивісти описують життя таких тварин як "надзвичайно коротке та болісне".

Варто знати! За даними зоозахисної організації Open Cages, наразі близько 60% курей на норвезьких фермах належать до порід із переліку "турбокурчат".

Як в Україні дбають про курей?

В Україні з 1 січня 2026 року посилили вимоги до утримання курей-несучок, повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Вони встановлюють чіткі умови вирощування птиці:

  • власник птиці має щоденно проводити огляд курей, щоб своєчасно виявити хвороби, травми чи ознаки стресу та підтримати її стабільну продуктивність;

  • повинні бути створені умови для можливості природної поведінки птахів;

  • освітлення, вентиляція й температура мають сприяти активності вдень і повноцінному відпочинку курей вночі;

  • пташники необхідно постійно чистити й дезінфікувати, вчасно видаляти послід тощо.

Важливо! Власники птиці, за правилами, зобов'язані фіксувати лікування курей, записувати використані ветеринарні препарати й обліковувати загиблих курей. Цю інформацію може перевірити Держпродспоживслужба, тому її необхідно зберігати не менше 3 років.

Цікаві факти про курей: що відомо

  • За підрахунками науковців, у світі нині мешкає понад 34 мільярди курей. Це робить їх одними з найчисельніших свійських птахів на планеті, яких люди вирощують практично в усіх куточках світу.

  • Водночас кури приховують чимало несподіваних особливостей. Зокрема, вони є прямими живими нащадками динозаврів. Дослідження підтверджують, що кури мають спільне еволюційне коріння з тиранозаврами.

  • Крім того, ці птахи вирізняються розвиненими розумовими здібностями. Кури здатні запам’ятовувати й розпізнавати понад сотню різних облич – не лише своїх родичів, а й людей, навіть після тривалої перерви у контакті. Це свідчить про добре розвинену довготривалу пам’ять.

  • Ще один маловідомий факт – кури здатні проявляти емоції та співпереживання. Вони реагують на стан своїх курчат і можуть хвилюватися, коли бачать або чують, що ті у стресі.