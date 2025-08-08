Многие любят есть арбузы летом, когда наступает сезон их сбора. Однако есть гурманы, которые хотят лакомиться любимым фруктом и зимой.

Сколько будут стоить квашеные арбузы

Арбузы – довольно требовательные к хранению фрукты, могут пролежать в свежем виде без значительной потери вкуса только примерно до середины или конца осени, сообщает 24 Канал. Чтобы как-то сохранить эти фрукты на зиму – нужно их квасить.

Еще совсем недавно рецепт квашеных арбузов знала каждая хозяйка, однако сейчас этот деликатес начал понемногу отходить в прошлое. Однако гурманы, или те, кто не хочет платить бешеные деньги за свежие импортные арбузы зимой должны подготовить для закваски такие составляющие:

Большой арбуз, примерно на 6 килограммов примерно;

Соль – 100 граммов;

Сахар – 100 граммов;

Укроп – 50 граммов (пучок);

Чеснок – 50 граммов (головка);

Воду возьмем из-под крана.

Основная составляющая – арбуз должен быть качественным, без повреждений кожуры. Сейчас средняя цена арбузов арбузов по украинскому рынку составляет примерно 18 гривен за килограмм. Итак, необходимый арбуз будет стоить примерно 108 гривен.

100 граммов соли обойдется в 3,75 гривны. 100 граммов сахара будут стоить 3,39 гривны. Пучок укропа выйдет примерно на 10 гривен. Необходимое количество чеснока будет стоить примерно 8 гривен.

Обратите внимание! Этого количества ингредиентов должно хватить на 3 трехлитровые банки квашеных арбузов. В общем составляющие вышли в 133 гривны (одна банка будет стоить 44 гривны).