Еврокомиссия временно возобновила квоты на импорт сельхозпродукции из Украины

В четверг, 22 мая Европейская комиссия решила временно восстановить квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Их отменили после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

ЕС возвращает квоты на украинские товары

22 мая ЕС вернул квоты на украинскую продукцию несмотря на договоренность об их отмене, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Срок этих договоренностей истекает 6 июня, и с этого дня ограничения вновь начнут действовать.

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В издании добавляют, что квоты являются временной мерой, и блок работает над пересмотром Углубленной и всеобъемлющей зоны торговли между ЕС и Украиной. Квоты, доступны до конца 2025 года, составят 7/12 от обычных годовых объемов, поскольку они вступят в силу только в июне.

Ни одно государство-член не выступило против этого решения. Швеция, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались.

Почему в ЕС решили вернуть квоты

Экспорт сельскохозяйственной продукции имеет решающее значение для экономики Украины, а легкая торговля с ЕС помогла украинским фермерам преодолеть огромные трудности, включая временную потерю их основного экспортного маршрута через Черное море и трудности с производством, вызванные минами и военным призывом.

Однако резкий рост экспорта относительно дешевых украинских товаров на рынок ЕС привело к сопротивлению со стороны местных фермеров в таких странах, как Польша, Венгрия и Словакия.

Важно! В свою очередь, это спровоцировало политическое противостояние относительно протекционистских мер между соседними странами, некоторые из которых, например Польша, ранее были сильными союзниками.