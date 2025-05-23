Еврокомиссия временно возобновила квоты на импорт сельхозпродукции из Украины
- Европейская комиссия временно возобновила квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которые отменили после российского вторжения в Украину.
- Эти квоты являются временными, будут действовать до конца 2025 года, и их возвращение вызвано ростом экспорта дешевых украинских товаров, что вызвало недовольство среди фермеров в ЕС.
В четверг, 22 мая Европейская комиссия решила временно восстановить квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Их отменили после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
ЕС возвращает квоты на украинские товары
22 мая ЕС вернул квоты на украинскую продукцию несмотря на договоренность об их отмене, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Срок этих договоренностей истекает 6 июня, и с этого дня ограничения вновь начнут действовать.
Читайте также Прощай торговый безвиз с ЕС: какие украинские товары будут под ударом
В издании добавляют, что квоты являются временной мерой, и блок работает над пересмотром Углубленной и всеобъемлющей зоны торговли между ЕС и Украиной. Квоты, доступны до конца 2025 года, составят 7/12 от обычных годовых объемов, поскольку они вступят в силу только в июне.
Ни одно государство-член не выступило против этого решения. Швеция, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались.
Почему в ЕС решили вернуть квоты
Экспорт сельскохозяйственной продукции имеет решающее значение для экономики Украины, а легкая торговля с ЕС помогла украинским фермерам преодолеть огромные трудности, включая временную потерю их основного экспортного маршрута через Черное море и трудности с производством, вызванные минами и военным призывом.
Однако резкий рост экспорта относительно дешевых украинских товаров на рынок ЕС привело к сопротивлению со стороны местных фермеров в таких странах, как Польша, Венгрия и Словакия.
Важно! В свою очередь, это спровоцировало политическое противостояние относительно протекционистских мер между соседними странами, некоторые из которых, например Польша, ранее были сильными союзниками.