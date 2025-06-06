В ЕС обнародовали квоты на украинскую агропродукцию после завершения льготного периода

Еврокомиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию. Они будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ).

Какие квоты будут действовать до конца года

Согласно документу, который обнародован на сайте Европейского Союза, Украина сможет поставить на рынок ЕС в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в режиме 7 из 12 месяцев года (7/12) пшеницу, муку и меслин – 583,33 тысячи тонн, кукурузу – 379,167 тысячи тонн, ячмень – 204,167 тысячи тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Ограничения будут касаться и мяса птицы, которых разрешено поставить 52,511 тысячи тонн, которые в свою очередь разделены следующим образом: 4/7 количества за период 6 июня по 30 сентября и 3/7 от количества за период с 1 октября по 31 декабря.

Аналогичный сценарий поставки продукции предусмотрен для говядины, экспорт которой ограничен 7 тысячами тонн, и яиц, объем поставок которых должен составлять 3500 тонн.

Молока и сливок разрешено поставить на рынок ЕС до 31 декабря 2025 года 5833 тонн, сухого молока – 2917 тонн, сливочного масла – 1750 тонн.

Формула "7/12" предусматривает расчет квот пропорционально периоду с июня по декабрь (7 из 12 месяцев года), что соответствует сроку действия нынешнего регламента. Именно она определяет фактические пределы беспошлинного экспорта на вторую половину 2025 года.

Обратите внимание! Решение принято в рамках общего пакета временных автономных торговых мер ЕС для поддержки украинского агросектора. В то же время оно также учитывает введенные Европейской комиссией защитные механизмы для европейских фермеров.