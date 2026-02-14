Укр Рус
14 февраля, 12:02
4

Должны ли люди с 3 группой инвалидности платить налог на землю

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Люди с инвалидностью 3 группы должны платить земельный налог, в отличие от лиц с инвалидностью 1 и 2 групп.
  • Освобождение от уплаты земельного налога предоставляется для определенных категорий, включая многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Согласно украинскому законодательству, владельцы земли и постоянные землепользователи должны платить налог на землю. Однако, есть и такие категории граждан, кто может не платить этот налог.

Кому можно не платить земельный налог?

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. К этим категориям входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

Сейчас освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.

Лариса Кись

Адвокат ЮКК "Де-Юре"

Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

Кто еще не должен платить налог на землю?

Также на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны;
  • физические лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Обратите внимание! Согласно, люди с инвалидностью 3 группы должны уплачивать земельный налог

Лариса Кись напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, которые отнесены к лицам категории 4, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.

За какие виды земель можно не платить налог?

Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д. в пределах предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Обратите внимание! В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

