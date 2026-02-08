Как проверить, принадлежит ли кому-то земля?

О том, как проверить, свободна ли земля, определяем по Кадастровой карте.

Так, украинцы могут проверить, имеет ли земля владельцев, не выходя из дома, онлайн и бесплатно. Для этого необходимо воспользоваться картой на ресурсе от земельного кадастра.

Важно! Ресурс использует данные до марта 2022 года, что связано с обновлением и совершенствованием системы.

По карте можно найти и определить:

участок по кадастровому номеру или вручную по местонахождению;

участки, внесенные в Государственный земельный кадастр будут обозначены соответствующими линиями;

площадь, форму собственности участка.

Чтобы получить информацию о владельце, дату возникновения права собственности, орган, который зарегистрировал право собственности – нужно зайти на электронный ресурс "Сведения государственного земельного кадастра". Затем пройти там идентификацию и перейти в раздел "Информация о правах".

Как проверить собственность земли через Дию?

На официальной странице портала Дія описан алгоритм, по которому можно узнать информацию о владельце земельного участка.

Информация тоже предоставляется из Государственного земельного кадастра. То есть источник информации один, однако возникает вопрос удобства. Через Дію по запросу можно получить ответ сразу после подачи заявки и не нужно самостоятельно разбираться в работе всех ресурсов или разделов.

Как подать заявку и получить услугу:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи;

на главной странице электронных услуг выбрать "Сведения из Государственного земельного кадастра";

в правом поле – "Информация о правах", "Поиск информации";

в запросе указываете кадастровый номер земельного участка, о котором хотите получить информацию;

на экране появится информация о праве собственности и вещных правах на земельный участок (при необходимости в левом нижнем углу данные можно конвертировать в PDF-формат).

Как оформить землю и узнать сумму налога на участок?

Ранее сообщалось, чтобы оформить наследство на земельный пай в 2026 году надо обратиться к нотариусу. Кроме того, надо учесть ряд законодательных требований.

Чтобы узнать о том, каким является налог на землю, можно воспользоваться рядом сервисов. В частности Калькулятором исчисления платы за землю физических лиц, а также попробовать посчитать самостоятельно на основе норм НК Украины.