Як перевірити, чи належить комусь земля?

Про те, як перевірити, чи вільна земля, визначаємо за Кадастровою картою.

Так, українці можуть перевірити, чи має земля власників, не виходячи з дому, онлайн та безкоштовно. Для цього необхідно скористатися картою на ресурсі від земельного кадастру.

Важливо! Ресурс використовує дані до березня 2022 року, що пов'язано з оновлення та вдосконаленням системи.

За картою можна знайти та визначити:

ділянку за кадастровим номером або вручну за місцезнаходженням;

ділянки, що внесені до Державного земельного кадастру будуть позначені відповідними лінями;

площу, форму власності ділянки.

Щоб отримати інформацію про власника, дату виникнення права власності, орган, який зареєстрував право власності – потрібно зайти на електронний ресурс "Відомості державного земельного кадастру". Потім пройти там ідентифікацію та перейти у розділ "Інформація про права".

Як перевірити власність землі через Дію?

На офіційній сторінці порталу Дія описаний алгоритм, за яким можна дізнатись інформацію про власника земельної ділянки.

Інформація теж надається з Державного земельного кадастру. Тобто джерело інформації одне, проте постає питання зручності. Через Дію за запитом можна отримати відповідь одразу після подання заявки й не потрібно самостійно розбиратись у роботі всіх ресурсів чи розділів.

Як подати заявку та отримати послугу:

зареєструватись або авторизуватись у кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису;

на головній сторінці електронних послуг обрати "Відомості з Державного земельного кадастру";

у правому полі – "Інформація про права", "Пошук інформації";

у запиті вказуєте кадастровий номер земельної ділянки, про яку бажаєте отримати інформацію;

на екрані з’явиться інформація про право власності та речові права на земельну ділянку (за потреби в лівому нижньому куті дані можна конвертувати у PDF-формат).

Як оформити землю та дізнатись суму податку на ділянку?

Раніше повідомлялося, щоб оформити спадщину на земельний пай у 2026 році треба звернутися до нотаріуса. Окрім того, треба врахувати низку законодавчих вимог.

Щоб дізнатися про те, яким є податок на землю, можна скористатися низкою сервісів. Зокрема Калькулятором обчислення плати за землю фізичних осіб, а також спробувати порахувати самостійно на основі норм ПК України.