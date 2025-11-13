Одесские аграрии определили лучший сорт хлопчатника для юга Украины

Аграрии Одесской области нашли лучшие сорта хлопчатника, который хорошо приспособлен к местному климату. Некоторые сорта даже могут переносить отсутствие дождей, что на юге Украины уже не редкость.

Аграрии нашли лучшие сорта хлопчатника

Депутат Одесского областного совета, фермер Алла Стоянова рассказала, что аграрии Одесской области 2025 года испытывали 22 сорта хлопчатника, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне". В прошлом году, по ее словам, сорта, которые выбирали фермеры, были среднепоздние и поздние, поэтому хлопчатник раскрывался позже, чем от ожидаемого.

В этом году мы добавили болгарские сорта, и они показали очень хорошие результаты. Они раскрылись значительно раньше, и, хотя мы собрали урожай раньше, чем планировали, для болгарских сортов это был своевременный сбор,

– говорит фермерша.

Она отмечает, что даже качество волокна в болгарских сортах было выше, чем в тех, что выращивали в прошлом году. Алла Стоянова говорит, что собранные партии уже отправлены в лаборатории в Узбекистане для анализа, поскольку в Украине еще нет соответствующих условий, где можно было бы проверить качество волокна.

Она добавила, что на полях осталось несколько коробочек хлопчатника, которые еще не успели раскрыться из-за похолодания. Однако в планах фермеров – использовать технологии десикации, чтобы ускорить процесс созревания.

Отсутствие дождей – не помеха для хлопчатника

С начала лета в Одесской области не было дождей более двух месяцев. Однако, как рассказала Стоянова, хлопчатник довольно хорошо выдержал засуху даже на тех участках, где не было орошения.

Мы высадили часть сортов без орошения под естественные осадки, и, к нашему большому удивлению, они выдержали засуху и дали неплохой урожай. Без орошения мы получили до тонны с гектара, а качество волокна было значительно лучше,

– отметила фермерша.

Обратите внимание! В то же время на орошаемых участках урожайность была выше: получили 2,6 тонны с гектара. Это показатель, который дает возможность говорить о потенциале этой культуры при оптимальных условиях.

