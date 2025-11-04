Украинские маслозаводы сильно недогружены: в чем причина кризиса

В этом году возросло количество перерабатывающих мощностей маслозаводов, однако это наложилось на неурожай. Впрочем, спрос на масло довольно высокий и стабильный.

Перерабатывающая масличная отрасль недогружена

Собранные площади подсолнечника в конце прошлой недели достигли 86% при общем урожае 8,4 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. В то же время в прошлом году аграрии собрали 9,6 миллионов тонн.

Низкая урожайность, высокие цены на энергоносители, а также рост расходов и перебои с логистикой могут привести к очередному убыточному году для перерабатывающей отрасли. Увеличение количества перерабатывающих мощностей в Украине в этом сезоне может снизить уровень их загруженности до 60% или ниже,

– отмечают аналитики.

Такие факторы вызывают беспокойство на мировом рынке и поддерживают стабильный спрос на подсолнечное масло. Рост цен на сою и соевый шрот также оказывает дополнительную поддержку масличному комплексу.

В направлении Турции наблюдается стабильный спрос на подсолнечное масло на уровнях 1300 – 1320 долларов с поставкой ноябрь – декабрь. Цены на масло в портах Северной Европы начинают выравниваться, нивелируя инверсионный эффект и сигнализируя о формировании форвардной премии на подсолнечное масло,

– говорят специалисты.

Обратите внимание! Укрепление цен на шрот создает потенциал для дальнейшего роста цен на подсолнечник на следующей неделе, прогнозируют они. Цены на подсолнечник за неделю поднялись на 10 – 13 долларов с НДС, что соответствует прогнозам экспертов. Спотовый индекс цены подсолнечника с поставкой в течение 30 дней повысился на 9 долларов с НДС – до 697 долларов с НДС.

