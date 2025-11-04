Українські олійні заводи сильно недовантажені: у чому причина кризи

Цього року зросла кількість переробних потужностей олійних заводів, однак це наклалося на неврожай. Втім, попит на олію доволі високий і стабільний.

Переробна олійна галузь недовантажена

Зібрані площі соняшнику наприкінці минулого тижня сягнули 86% за загального врожаю 8,4 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. В той самий час минулого року аграрії зібрали 9,6 мільйона тонн.

Низька врожайність, високі ціни на енергоносії, а також зростання витрат і перебої з логістикою можуть призвести до чергового збиткового року для переробної галузі. Збільшення кількості переробних потужностей в Україні цього сезону може знизити рівень їх завантаженості до 60% або нижче,

– зазначають аналітики.

Такі фактори викликають занепокоєння на світовому ринку та підтримують стабільний попит на соняшникову олію. Зростання цін на сою та соєвий шрот також надає додаткової підтримки олійному комплексу.

У напрямку Туреччини спостерігається стабільний попит на соняшникову олію на рівнях 1300 – 1320 доларів з постачанням листопад – грудень. Ціни на олію у портах Північної Європи починають вирівнюватися, нівелюючи інверсійний ефект і сигналізуючи про формування форвардної премії на соняшникову олію,

– говорять фахівці.

Зверніть увагу! Укріплення цін на шрот створює потенціал для подальшого зростання цін на соняшник наступного тижня, прогнозують вони. Ціни на соняшник за тиждень піднялися на 10 – 13 доларів із ПДВ, що відповідає прогнозам експертів. Спотовий індекс ціни соняшнику з постачанням протягом 30 днів підвищився на 9 доларів із ПДВ – до 697 доларів із ПДВ.

