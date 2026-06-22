Фермер уже 15 лет выращивает необычную культуру: почему лен стал выгодным выбором

В Кировоградской области фермер Сергей Кадыгроб уже 15 лет подряд выращивает масличный лен и увеличивает площади под этой культурой. Аграрий считает лен важным элементом севооборота, ведь он улучшает состояние почвы и помогает получать стабильные урожаи.

Лен как помощник для почвы и севооборота

Фермер из Кировоградской области Сергей Кадыгроб выращивает масличный лен уже полтора десятилетия, сообщает "Суспільне". По словам агрария, эта культура имеет важное преимущество – она положительно влияет на почву и создает лучшие условия для последующих посевов.

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Лен помогает очищать почву от части вредных организмов, а также эффективно использует влагу из поверхностных слоев земли. Это особенно важно для регионов, где в последние годы все чаще наблюдаются засухи.

По словам фермера, эта культура хорошо вписывается в севооборот и позволяет подготовить поле для других растений.

"Лен нам нужен именно для севооборота. Он помогает очистить почву и накопить влагу, благодаря чему последующие культуры имеют лучшие условия для развития даже в сложных погодных условиях", – пояснил Сергей Кадыгроб.

Неприхотливая культура с экспортным потенциалом

Аграрий отмечает, что лен привлекает его простотой выращивания. Культура высевается рано, когда в почве еще сохраняются запасы зимней влаги, поэтому лучше переносит недостаток осадков в начале сезона.

По сравнению с соей, которая требует более благоприятных условий для появления всходов, лен использует накопленную влагу и не попадает в самый жаркий период лета. Кроме того, у растения меньше проблем с вредителями.

Фермер начинал выращивать лен с 30 гектаров. За годы работы площади под этой культурой увеличивались, и в пик хозяйство имело 70 гектаров посевов. В этом году площадь под льном в три раза больше, чем в прошлом году.

Урожайность культуры, по словам Кадигроба, может составить около 2 тонн семян с гектара. Его используют в пищевой, медицинской и косметической отраслях.

Масличный лен также пользуется спросом за рубежом. Значительную часть выращенной продукции украинские производители продают европейским покупателям.