Льон як помічник для ґрунту та сівозміни

Фермер із Кіровоградської області Сергій Кадигроб вирощує олійний льон уже півтора десятиліття, повідомляє "Суспільне". За словами аграрія, ця культура має важливу перевагу – вона позитивно впливає на землю та створює кращі умови для наступних посівів.

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Льон допомагає очищувати ґрунт від частини шкідливих організмів, а також ефективно використовує вологу з поверхневих шарів землі. Це особливо важливо для регіонів, де останніми роками дедалі частіше спостерігаються посухи.

За словами фермера, культура добре вписується у сівозміну та дозволяє підготувати поле для інших рослин.

"Льон нам потрібен саме для сівозміни. Він допомагає очистити ґрунт і накопичити вологу, завдяки чому наступні культури мають кращі умови для розвитку навіть у складних погодних умовах", – пояснив Сергій Кадигроб.

Невибаглива культура з експортним потенціалом

Аграрій зазначає, що льон приваблює його простотою вирощування. Культура висівається рано, коли в ґрунті ще зберігаються запаси зимової вологи, тому краще переносить нестачу опадів на початку сезону.

Порівняно із соєю, яка потребує більш сприятливих умов для появи сходів, льон використовує накопичену вологу та не потрапляє у найбільш спекотний період літа. Крім того, рослина має менше проблем зі шкідниками.

Фермер починав вирощувати льон із 30 гектарів. За роки роботи площі під культурою збільшувалися, а найбільше господарство мало 70 гектарів посівів. Цього року площа під льоном утричі більша, ніж торік.

Урожайність культури, за словами Кадигроба, може становити близько 2 тонн насіння з гектара. Його використовують у харчовій, медичній та косметичній галузях.

Олійний льон також має попит за кордоном. Значну частину вирощеної продукції українські виробники продають європейським покупцям.