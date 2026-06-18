Бавовник в Україні залишається на стадії випробувань

Станом на 1 червня 2026 року в Україні бавовником засіяно лише 3,3 гектара. Про це пише Latifundist.com із посиланням на Міністерство економіки.

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Усі наявні посіви розташовані в Миколаївській, Одеській та Київській областях. У відомстві наголошують, що йдеться виключно про дослідні ділянки, де випробовують окремі сорти культури, а не про промислове виробництво.

Порівняно з минулим роком площі під бавовником зменшилися. У 2025 році культура займала 5 гектарів, що на 1,7 гектара більше, ніж нині.

Аграріям пропонують субсидії на вирощування

Попри невеликі площі посівів, держава продовжує стимулювати вирощування бавовнику. У 2026 році аграрії можуть отримати бюджетну субсидію в розмірі 10 тисяч гривень на гектар посівів.

У Міністерстві економіки зазначають, що така виплата покриває приблизно чверть собівартості вирощування культури. Підтримка може надаватися на площу до 10 тисяч гектарів на одного отримувача.

Також у відомстві повідомили, що працюють над розширенням посівних площ бавовнику в Україні. Водночас попередні очікування щодо стрімкого розвитку напряму поки не справдилися. Ще у жовтні 2024 року тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль заявляв, що у 2025 році площі під бавовником можуть зрости до 30 тисяч гектарів.

Наразі ж культура залишається нішевою та перебуває на етапі випробувань, а її подальший розвиток залежатиме від результатів досліджень, економічної доцільності та зацікавленості аграріїв.

10 тисяч за гектар: в Україні будуть приймати заявки на виплати за вирощування бавовнику

Раніше ми повідомляли, що з 10 червня українські аграрії отримали можливість подати заявки на державну підтримку вирощування бавовнику. Фінансова допомога передбачена для виробників із трьох південних областей України.

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочинається прийом заявок на отримання безповоротної фінансової допомоги для виробників бавовнику, повідомили у Міністерстві економіки України. Програма поширюється на аграріїв Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.