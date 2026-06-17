Фермерам Чернігівщини та Дніпропетровщини нададуть ваучери

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) запускає програму підтримки малих агровиробників. Вона буде діяти у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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Ініціатива реалізується за фінансової підтримки уряду Норвегії. Загальний бюджет програми становить 1,1 мільйона доларів США, а допомогу планують надати 550 аграріям.

Отримані кошти фермери зможуть використати для придбання насіння та мінеральних добрив під осінню посівну кампанію. Очікується, що це допоможе господарствам вчасно підготуватися до нового сезону, зберегти виробничі потужності та підтримати продовольчу безпеку місцевих громад.

Хто може подати заявку на допомогу

Участь у програмі можуть взяти фермери, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі та обробляють від 10 до 150 гектарів офіційно зареєстрованих сільськогосподарських земель у Чернігівській або Дніпропетровській областях.

Подати заявку необхідно через Державний аграрний реєстр до 29 червня 2026 року. Розмір одного ваучера становитиме 2 тисячі доларів США у гривневому еквіваленті.

Під час відбору перевагу надаватимуть господарствам, які очолюють жінки. Організатори пояснюють це важливою роллю жінок у підтримці агровиробництва, зайнятості населення та економічної стійкості сільських територій.

Водночас діють певні обмеження. Від одного фермерського господарства, юридичної особи або фізичної особи-підприємця приймається лише одна заявка. Якщо власник має кілька господарств, він зможе отримати лише один ваучер. Також до програми не допускаються агровиробники, які вже користувалися аналогічною підтримкою від ФАО у 2026 році.