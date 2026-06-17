Фермерам Черниговской и Днепропетровской областей выдадут ваучеры

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) запускает программу поддержки мелких агропроизводителей. Она будет действовать в Черниговской и Днепропетровской областях.

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Инициатива реализуется при финансовой поддержке правительства Норвегии. Общий бюджет программы составляет 1,1 миллиона долларов США, а помощь планируется оказать 550 аграриям.

Полученные средства фермеры смогут использовать для закупки семян и минеральных удобрений в рамках осенней посевной кампании. Ожидается, что это поможет хозяйствам своевременно подготовиться к новому сезону, сохранить производственные мощности и поддержать продовольственную безопасность местных общин.

Кто может подать заявку на помощь

В программе могут принять участие фермеры, физические лица-предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре и обрабатывающие от 10 до 150 гектаров официально зарегистрированных сельскохозяйственных земель в Черниговской или Днепропетровской областях.

Подать заявку необходимо через Государственный аграрный реестр до 29 июня 2026 года. Размер одного ваучера составит 2 тысячи долларов США в гривневом эквиваленте.

При отборе предпочтение будет отдаваться хозяйствам, возглавляемым женщинами. Организаторы объясняют это важной ролью женщин в поддержке агропроизводства, занятости населения и экономической устойчивости сельских территорий.

В то же время действуют определенные ограничения. От одного фермерского хозяйства, юридического лица или физического лица-предпринимателя принимается только одна заявка. Если у владельца есть несколько хозяйств, он сможет получить только один ваучер. Также к участию в программе не допускаются агропроизводители, которые уже пользовались аналогичной поддержкой от ФАО в 2026 году.