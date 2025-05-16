В Украине продолжают дорожать масло и сливки: какие цены в магазинах
- Цены на масло в Украине выросли с 72,70 гривны до 124 гривен за пачку 180 граммов с начала осени прошлого года.
- Экспорт молочных продуктов за первые четыре месяца 2025 года вырос на 66% по сравнению с прошлым годом, достигнув 120,4 миллиона долларов.
Сейчас в Украине продолжают дорожать молочные продукты. Самый быстрый рост цен происходит в сегменте масла и сливок.
Что происходит с ценами на масло и сливки
Стоимость масла растет быстрыми темпами с начала осени прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Если еще в начале сентября 2024 года масло в среднем стоило 72,70 гривны, то сейчас средняя стоимость составляет 124 гривны за пачку 180 граммов.
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Примерно то же самое происходит и с ценами на сливки. Сильное подорожание началось в октябре прошлого года и продолжается поныне. Если в начале ноября 2024 года 200 миллилитров сливок жирностью 10% стоили 26,10 гривны, то сейчас они стоят 35,40 гривны.
Эксперты УКАБ сообщили, что экспорт молочных продуктов стабильно высокий – за первые четыре месяца 2025 года было экспортировано на сумму 120,4 миллиона долларов, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В апреле больше всего выросли из всех молочных позиций объемы сливочного масла – до 1,79 тысячи тонн против 424 тонн в прошлом году. Экспорт молочных продуктов будет высоким в ближайшие месяцы, ведь на мировом рынке существует стабильный спрос на украинскую продукцию,
– говорится в аналитике УКАБ.
Эксперты проанализировали розничные цены на пачку масла 72,5%, 180 граммов в магазинах Украины:
Яготинское
- АТБ 124 гривны;
- Сильпо 124 гривны;
- Ашан 122 гривны;
- Novus 124 гривны;
Галичина
- АТБ 107 гривен;
- Сильпо 139 гривен;
- Ашан 134 гривны;
- Novus 111 гривен;
- Metro 111 гривен;
Ферма
- Сильпо 154 гривны;
- Ашан 127 гривен;
- Novus 100 гривен;
- Metro 133 гривны.
Также эксперты проанализировали розничные цены на сливки, 200 граммов, 10% в магазинах Украины:
Яготинское
- АТБ 39,40 гривны;
- Сильпо 39,10 гривны;
- Ашан 38,80 гривны;
- Novus 40 гривен;
Буренка
- Сильпо 35,10 гривны;
- Ашан 27,40 гривны;
- Novus 32,30 гривны;
- Metro 38,70 гривны;
Простонаше
- АТБ 33,20 гривны;
- Сильпо 33,70 гривны;
- Novus 33,70 гривны;
- Metro 34,10 гривны.