В Украине продолжают дорожать масло и сливки: какие цены в магазинах

Сейчас в Украине продолжают дорожать молочные продукты. Самый быстрый рост цен происходит в сегменте масла и сливок.

Что происходит с ценами на масло и сливки

Стоимость масла растет быстрыми темпами с начала осени прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Если еще в начале сентября 2024 года масло в среднем стоило 72,70 гривны, то сейчас средняя стоимость составляет 124 гривны за пачку 180 граммов.

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Примерно то же самое происходит и с ценами на сливки. Сильное подорожание началось в октябре прошлого года и продолжается поныне. Если в начале ноября 2024 года 200 миллилитров сливок жирностью 10% стоили 26,10 гривны, то сейчас они стоят 35,40 гривны.

Эксперты УКАБ сообщили, что экспорт молочных продуктов стабильно высокий – за первые четыре месяца 2025 года было экспортировано на сумму 120,4 миллиона долларов, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле больше всего выросли из всех молочных позиций объемы сливочного масла – до 1,79 тысячи тонн против 424 тонн в прошлом году. Экспорт молочных продуктов будет высоким в ближайшие месяцы, ведь на мировом рынке существует стабильный спрос на украинскую продукцию,

– говорится в аналитике УКАБ.

Эксперты проанализировали розничные цены на пачку масла 72,5%, 180 граммов в магазинах Украины:

Яготинское

АТБ 124 гривны;

Сильпо 124 гривны;

Ашан 122 гривны;

Novus 124 гривны;

Галичина

АТБ 107 гривен;

Сильпо 139 гривен;

Ашан 134 гривны;

Novus 111 гривен;

Metro 111 гривен;

Ферма

Сильпо 154 гривны;

Ашан 127 гривен;

Novus 100 гривен;

Metro 133 гривны.

Также эксперты проанализировали розничные цены на сливки, 200 граммов, 10% в магазинах Украины:

Яготинское

АТБ 39,40 гривны;

Сильпо 39,10 гривны;

Ашан 38,80 гривны;

Novus 40 гривен;

Буренка

Сильпо 35,10 гривны;

Ашан 27,40 гривны;

Novus 32,30 гривны;

Metro 38,70 гривны;

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