Как выросли цены на сливочное масло

Согласно данным, цена на масло увеличилась на 2,9% по сравнению с мартом, передает 24 Канал со ссылкой на продовольственного агентства ООН (ФАО).

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Причинами такого роста на масло стали европейские цены.

Резкий рост был в значительной степени обусловлен более высокими европейскими ценами, что поддерживалось сокращением запасов и высоким спросом на молочный жир, несмотря на сезонный рост производства молока,

– говорится в публикации.

Кроме того, выросли международные цены еще и на сухое молоко – на 1,6% и 2,9% соответственно. Это произошло из-за стабильного внутреннего спроса и смещения экспортного интереса из Европы.

Дело в том, что укрепление евро снизило конкурентоспособность, в Океании, где сезонное снижение производства молока сузило спотовое предложение,

– сообщается в публикации.

Также, международные цены на сыр выросли на 2,3% по сравнению с мартом.