Як зросли ціни на вершкове масло

Відповідно до даних, ціна на масло збільшилася на 2,9% порівняно з березнем, передає 24 Канал з посиланням на продовольчого агентства ООН (ФАО).

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Причинами такого зростання на масло стали європейські ціни.

Різке зростання було значною мірою зумовлене вищими європейськими цінами, що підтримувалося скороченням запасів і високим попитом на молочний жир, попри сезонне зростання виробництва молока,

– йдеться у публікації.

Крім того, зросли міжнародні ціни ще й на сухе молоко – на 1,6% та 2,9% відповідно. Це відбулося через стабільний внутрішній попит та зміщення експортного інтересу з Європи.

Річ у тім, що зміцнення євро знизило конкурентоспроможність, до Океанії, де сезонне зниження виробництва молока звузило спотову пропозицію,

– повідомляється у публікації.

Також, міжнародні ціни на сир зросли на 2,3% порівняно з березнем.