Деньги не пахнут: Европа покупает белорусское масло из рапса, украденного на Херсонщине

Белорусское предприятие "Агропродукт" использует сырье, вывезенное из временно оккупированных районов Херсонщины. Готовую продукцию белорусы поставляют в виде рапсового масла в страны Европейского Союза.

Каким образом украинский рапс попадает в Беларусь

Одна из стран, которая покупает масло из ворованного рапса – это Литва, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Схем". Там с лета 2024 года действует запрет на ввоз белорусских пищевых продуктов, в том числе рапсового масла.

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Данные Федеральной государственной информационной системы "Зерно" свидетельствуют, что в 2023 году с оккупированной части Херсонской области в Беларусь вывезли почти 5 тысяч тонн семян рапса. Расследователи сообщают, что в Беларуси получателями украинского рапса стали пять компаний, среди которых – "Агропродукт". Это один из крупнейших производителей рапсового масла, которое экспортируется в ЕС.

Какие объемы поставок масла По данным Евростата, в течение шести месяцев 2024 года страны Евросоюза купили более 90 тысяч тонн рапсового масла из Беларуси на более 67 миллионов евро. Основные покупатели – Литва и Латвия. По информации от белорусской оппозиционной организации "Сообщество железнодорожников Беларуси", эти страны в течение всего 2024 года получили примерно по 50 тысяч тонн рапсового масла исключительно от "Агропродукта".

Логистические компании в Латвии и Литве в разговоре с журналистами подтвердили сотрудничество с белорусским "Агропродуктом", даже несмотря на то, что в Литве с июня 2024 года действует запрет на ввоз рапсового масла.

Поставщик имеет связи с белорусскими властями

Журналисты установили, что "Агропродукт" имеет связи с белорусскими властями. Соучредителем предприятия является белорусская компания "Транзит-Авто 2003".

Важно! Владелец компании Алексей Шведов регулярно посещал Украину вместе с Александром Зайцевым, сотрудником Управления делами президента Беларуси, а также с экс-губернатором Брестской области Константином Сумаром, который называл Лукашенко "немного выше Бога" – говорилось в медиа. Директор "Агропродукта" Олег Теслюк в одном из интервью хвастался связями во властных структурах, отметив, что его "просьбы будут рассмотрены".

Есть все основания на введение санкций против предприятия

Белорусская "Транзит-Авто 2003" в 2023 году попала под украинские санкции из-за помощи российской армии в перевозке военной техники и солдат. Однако, отмечают журналисты, основанная ею компания-производитель масла – "Агропродукт" – не находится в санкционных списках ЕС и Украины, и имеет право беспрепятственно поставлять продукцию в Европу.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, к которому журналисты обратились за комментарием, ознакомился с находками из расследования и отметил: "Можем говорить о действиях иностранного юридического лица, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам и территориальной целостности Украины, что может быть основанием для введения украинских санкций".

Директор предприятия Олег Теслюк отказался отвечать на вопросы журналистов.