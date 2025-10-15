Украинское агропредприятие приняло участие в благотворительном мероприятии для закупки современного медицинского оборудования для Центра крови ВСУ. Символическим подарком участникам стал хлеб, выращенный в зоне боевых действий.

Какова была цель благотворительного мероприятия?

Группа АГРОТРЕЙД приняла участие в благотворительном бранче, организованном фондом "КОЛО" в рамках проекта "Сила крови" совместно с Гастросенсы, сообщает 24 Канал. Цель мероприятия – собрать средства на закупку оборудования для Одесского филиала Центра крови Вооруженных Сил Украины.

Событие объединило военных, волонтеров, представителей бизнеса и культурного сообщества. Среди участников – известные украинцы Александр "Терен", Василий Байдак и Аляска, которые выступили ведущими и амбассадорами сбора. Их участие помогло создать теплую, искреннюю атмосферу единения и поддержки.

Ведущие аукциона / Фото АГРОТРЕЙД

Интересно! Во время благотворительного аукциона, который провели Байдак и Терен, удалось собрать 1 778 000 гривен. Эти средства будут направлены на закупку современного медицинского оборудования для Центра крови ВСУ.

Что удалось продать во время аукциона?

Среди лотов, проданных во время аукциона, были уникальные художественные работы – линогравюра "Слово о полку Игореве" Владимира Половца, литография Дмитрия Кришовского, платок "Казак Мамай", а также вышиванка Ирины Солошенко, создана во время воплощения проекта #евакваквагоны. Каждый из этих лотов имел собственную историю, полную памяти, символов и благодарности.

Обратите внимание! Группа АГРОТРЕЙД присоединилась к событию с символическим подарком – "Хлебом с прифронтовых полей". Этот хлеб был испечен пекарней Leilia Bakery из пшеницы, выращенной на Харьковщине, всего в 30 км от Купянска – на землях, которые до сих пор находятся под постоянной угрозой обстрелов.

"Хлеб с прифронтовых полей" / Фото АГРОТРЕЙД

Хлеб стал частью "корзин благодарности" для участников события, придав мероприятию более глубокий смысл. В каждом его куске – труд людей, которые несмотря на войну продолжают засевать поля. Это хлеб стойкости, веры и жизни, которая продолжается.

Для нас этот проект – о силе людей, которые не сдаются. Мы хотели поделиться частичкой этой силы со всеми, кто в тот день был рядом. И если хлеб, который мы привезли, стал хотя бы маленьким знаком поддержки – значит, мы сделали важное дело,

– отметил директор по коммуникациям Группы АГРОТРЕЙД Егор Подкидышев.

Хлеб с прифронтовых территорий / Фото АГРОТРЕЙД

Визуальную айдентику проекта "Хлеб с прифронтовых полей" создал Алексей Чекаль – украинский каллиграф, дизайнер и автор логотипа Православной церкви Украины.

Важно! Благотворительный бранч стал примером того, как совместные инициативы общественных организаций, художников и ответственного бизнеса могут объединять усилия для реальной помощи – спасать жизни украинских военных. Узнать больше о проекте "Хлеб с прифронтовых полей" можно на официальном сайте.

Участники благотворительного мероприятия / Фото АГРОТРЕЙД

