Яка була мета благодійного заходу?

Група АГРОТРЕЙД взяла участь у благодійному бранчі, організованому фондом "КОЛО" у межах проєкту "Сила крові" спільно з Гастросенси, повідомляє 24 Канал. Мета заходу – зібрати кошти на закупівлю обладнання для Одеської філії Центру крові Збройних Сил України.

Подія об'єднала військових, волонтерів, представників бізнесу та культурної спільноти. Серед учасників – відомі українці Олександр "Терен", Василь Байдак і Аляска, які виступили ведучими та амбасадорами збору. Їхня участь допомогла створити теплу, щиру атмосферу єднання й підтримки.

Ведучі аукціону / Фото АГРОТРЕЙД

Цікаво! Під час благодійного аукціону, який провели Байдак і Терен, вдалося зібрати 1 778 000 гривень. Ці кошти буде спрямовано на закупівлю сучасного медичного обладнання для Центру крові ЗСУ.

Що вдалось продати під час аукціону?

Серед лотів, проданих під час аукціону, були унікальні мистецькі роботи – ліногравюра "Слово о полку Ігоревім" Володимира Половця, литографія Дмитра Кришовського, хустка "Козак Мамай", а також вишиванка Ірини Солошенко, створена під час втілення проєкту #еваквагони. Кожен із цих лотів мав власну історію, сповнену пам'яті, символів і вдячності.

Зверніть увагу! Група АГРОТРЕЙД долучилася до події із символічним подарунком – "Хлібом із прифронтових полів". Цей хліб був спечений пекарнею Leilia Bakery із пшениці, вирощеної на Харківщині, лише за 30 км від Куп'янська – на землях, які досі перебувають під постійною загрозою обстрілів.

"Хліб із прифронтових полів" / Фото АГРОТРЕЙД

Хліб став частиною "кошиків вдячності" для учасників події, надавши заходу глибшого змісту. У кожному його шматку – праця людей, які попри війну продовжують засівати поля. Це хліб стійкості, віри та життя, яке триває.

Для нас цей проєкт – про силу людей, які не здаються. Ми хотіли поділитися частинкою цієї сили з усіма, хто того дня був поруч. І якщо хліб, який ми привезли, став хоча б маленьким знаком підтримки – значить, ми зробили важливу справу,

– зазначив директор з комунікацій Групи АГРОТРЕЙД Єгор Подкидишев.

Хліб із прифронтових територій / Фото АГРОТРЕЙД

Візуальну айдентику проєкту "Хліб із прифронтових полів" створив Олексій Чекаль – український каліграф, дизайнер і автор логотипу Православної церкви України.

Важливо! Благодійний бранч став прикладом того, як спільні ініціативи громадських організацій, митців і відповідального бізнесу можуть об'єднувати зусилля задля реальної допомоги – рятувати життя українських військових. Дізнатися більше про проєкт "Хліб із прифронтових полів" можна на офіційному сайті.

Учасники благодійного заходу / Фото АГРОТРЕЙД

