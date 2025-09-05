Чи зростатиме ціна на хліб?

Керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин у коментарі 24 Каналу розповіла, що з огляду на вартість виробництва хліба, якщо брати елемент собівартості, котрий залежить від пшеничного борошна, підстав для зростання цін на хліб наразі немає.

Світлана Литвин Керівниця аналітичного відділу УКАБ Цього року очікується врожай на рівні близько 21 мільйона тонн пшениці. Для задоволення внутрішніх потреб України необхідно 6,4 мільйона тонн. Відповідно, зібраного врожаю більш ніж достатньо, а решту планується експортувати.

Зверніть увагу! Додатковим фактором, за словами фахівця є те, що ціни на пшеницю на світовому ринку наразі стабільні, оскільки ключові країни-виробники отримали гарні врожаї. Тому, з погляду забезпеченості сировиною, очікувати на подорожчання хліба не варто.

Ціни на пшеницю впали на українському зерновому ринку