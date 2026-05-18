Земельный налог принес громадам почти 16 миллиардов: какие области стали лидерами

Поступления от земельного налога заметно выросли

В январе – апреле 2026 года местные бюджеты Украины получили 15,8 миллиарда гривен земельного налога, сообщили в ГНСУ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 14,3%.

Дополнительно общины получили почти 2 миллиарда гривен, что свидетельствует о росте роли земельных платежей в формировании местных бюджетов.

Среди регионов, которые обеспечили наибольшие поступления, лидирует Днепропетровская область с показателем 3 миллиарда гривен. Вторую позицию занял Киев – 2,3 миллиарда гривен, далее следуют Одесская область с 1,4 миллиарда гривен и Львовщина, где собрали 1,2 миллиарда гривен.

Кто платит земельный налог?

Земельный налог входит в состав налога на имущество и является обязательным местным платежом. Его платят владельцы земельных участков, земельных паев, а также постоянные землепользователи.

Для физических лиц сумму налога определяют контролирующие органы по месту расположения земли. После начисления владелец получает налоговое уведомление-решение, а оплатить определенную сумму нужно в течение 60 дней после его вручения.

Юридические лица рассчитывают налог самостоятельно. Предприятия ежегодно до 20 февраля подают декларацию в налоговую службу и определяют сумму платежа, учитывая площадь земельного участка, нормативную денежную оценку и ставки, утвержденные местными советами.

Кому предусмотрены налоговые льготы?

Действующее законодательство предусматривает льготы по уплате земельного налога для отдельных категорий граждан в пределах установленных норм землевладения.

Частично или полностью от уплаты могут быть освобождены пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью I и II группы, ветераны войны и участники боевых действий, многодетные семьи, а также граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В то же время налоговики отмечают: даже если налоговое уведомление не поступило, обязанность по уплате налога остается. Проверить начисления владельцы земельных участков могут через электронный кабинет налогоплательщика.

