Мировые цены на молочку снова пошли вверх: что подорожало больше всего
- Индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade вырос на 1,5% после трех сессий снижения.
- Больше всего подорожали сыр моцарелла (на 4,7%) и сухое обезжиренное молоко (на 3%).
Мировой рынок молочной продукции после нескольких сессий падения снова перешел к росту. Больше всего подорожали сухое молоко и сыр моцарелла, тогда как сливочное масло продолжает дешеветь.
Мировой молочный рынок вернулся к росту
Индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade (GDT) на торгах 5 мая продемонстрировал рост на 1,5% после трех подряд сессий снижения. О положительной динамике сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.
Смотрите также Меньше коров – больше производства: как меняется рынок свежей молочной продукции
Повышение цен зафиксировали почти на все основные категории молочной продукции. Больше всего подорожал сыр моцарелла – на 4,7%, до 4 тысяч долларов США за тонну. Также выросли цены на сухое обезжиренное молоко – на 3%, до 3,55 тысячи долларов США за тонну, и сухое цельное молоко – на 2,2%, до 3,74 тысячи долларов США.
Кроме того, молочный жир прибавил в цене 1,1% и торговался на уровне 6,46 тысячи долларов США за тонну.
Масло и чеддер продолжают дешеветь
Несмотря на общее оживление рынка, отдельные позиции продолжили терять в цене. В частности, сливочное масло подешевело еще на 2,6% – до 5,53 тысячи долларов США за тонну. По данным экспертов, это уже третий аукцион подряд со снижением, а суммарное падение за последние торги достигло примерно 20%.
Также негативную динамику продемонстрировал сыр чедер, который потерял 3,6% стоимости и опустился до 4,61 тысячи долларов США за тонну.
Аналитики обращают внимание, что цены на сухое обезжиренное молоко продолжают уверенно расти. С начала года эта продукция подорожала почти на треть, что свидетельствует о стабильном спросе на мировом рынке.
Сколько сейчас стоит масло в Украине?
Сейчас, согласно данным "Минфина", в магазинах крупных сетей супермаркетов установились такие цены на масло:
Масло Крестьянское 72,5%, 180 граммов.
- Auchan 107
- Metro 111,28
- Мегамаркет 122,00
Масло Яготинское 73%, 180 граммов.
- Novus 115,00
- Metro 119,60
- Ашан 114,90
Экспорт падает, склады заполнены: что происходит с рынком масла?
Украинский рынок сливочного масла сталкивается с падением экспорта и переизбытком продукции внутри страны, что приводит к убыточности производителей.
Цены на масло в украинских супермаркетах варьируются от 107 до 122 гривен, в зависимости от сети и производителя.
В то же время альтернативные продукты, в частности спреды, не способны существенно изменить ситуацию, поскольку удешевление масла уменьшает спрос на заменители. В итоге рынок остается под сильным давлением, а быстрого восстановления пока не прогнозируют.