Из-за войны на Ближнем Востоке Африка может остаться без удобрений и урожая

Война на Ближнем Востоке и проблемы с поставками через Ормузский пролив уже ударили по аграрному сектору Африки. Во многих странах фермеры отказываются от удобрений из-за резкого роста цен и дефицита продукции.

Африканские фермеры сталкиваются с дефицитом удобрений

Страны Африки все сильнее ощущают последствия перебоев на мировом рынке удобрений и топлива, сообщает Bloomberg. Особенно сложная ситуация сложилась в Малави, где большинство населения зависит от мелкого фермерства, а аграрии уже готовятся к проблемной посевной кампании.

Причиной кризиса стали трудности с поставками через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта удобрений из стран Персидского залива. Из-за этого мировые цены на мочевину, одно из самых распространенных азотных удобрений, выросли более чем на 90%.

В Малави около 60% импортных азотных удобрений поступают именно из стран Персидского залива. Фермеры и аграрные организации опасаются, что из-за дефицита крупные партии продукции прежде всего будут получать богатые государства, тогда как бедные страны останутся без необходимых ресурсов.

Проблемы уже испытывают и в других странах региона. В Нигерии и Лесото аграрии сокращают площади посевов или полностью отказываются от использования удобрений. В Сенегале фермеры вынуждены покупать более дешевые и менее качественные продукты из-за недостатка качественной продукции.

Эксперты предупреждают о риске продовольственного кризиса

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, резкое подорожание удобрений может существенно сократить урожайность в странах Африки к югу от Сахары. Там фермеры и без того используют минимальные объемы агрохимии, а новый рост цен может еще больше усугубить ситуацию.

В Южной Африке уже прогнозируют самый низкий урожай пшеницы за последние 12 лет. В то же время в Малави, которая в последние годы страдала от засух, наводнений и циклонов, опасаются массового голода. По международным оценкам, более 22% населения страны уже столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Ситуацию осложняет и топливный кризис. В Малави цены на дизель и бензин превышают 3,5 доллара США за литр, а на заправках образуются длинные очереди. Правительство страны уже продает золотые резервы для закупки топлива и обратилось за экстренной помощью к Всемирному банку.

Эксперты предупреждают, что даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке восстановление поставок удобрений продлится долго из-за перегрузки логистики и ограничения экспорта со стороны отдельных стран.

Помимо прочего, мировые цены на продовольствие в апреле продолжили рост из-за подорожания масла, зерновых и мяса.

Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на 1,6% из-за подорожания масла, зерновых и мяса, вызванное войной вокруг Ирана.

Индекс растительных масел вырос на 5,9%, а цены на мясо достигли рекордного уровня, с дополнительным влиянием роста спроса на биотопливо.

Индекс цен на зерновые в апреле поднялся на 0,8%. На рынке усилились опасения относительно возможного сокращения посевов пшеницы в 2026 году. Часть фермеров рассматривает возможность перехода на культуры, которые требуют меньше удобрений, ведь их стоимость существенно возросла.