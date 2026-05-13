Африканські фермери стикаються з дефіцитом добрив

Країни Африки дедалі сильніше відчувають наслідки перебоїв на світовому ринку добрив та пального, повідомляє Bloomberg. Особливо складна ситуація склалася у Малаві, де більшість населення залежить від дрібного фермерства, а аграрії вже готуються до проблемної посівної кампанії.

Причиною кризи стали труднощі з поставками через Ормузьку протоку, яка є ключовим маршрутом для експорту добрив із країн Перської затоки. Через це світові ціни на сечовину, одне з найпоширеніших азотних добрив, зросли більш ніж на 90%.

У Малаві близько 60% імпортних азотних добрив надходять саме з країн Перської затоки. Фермери та аграрні організації побоюються, що через дефіцит великі партії продукції насамперед отримуватимуть багатші держави, тоді як бідні країни залишаться без необхідних ресурсів.

Проблеми вже відчувають і в інших країнах регіону. У Нігерії та Лесото аграрії скорочують площі посівів або повністю відмовляються від використання добрив. У Сенегалі фермери змушені купувати дешевші та менш якісні продукти через нестачу якісної продукції.

Експерти попереджають про ризик продовольчої кризи

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, різке подорожчання добрив може суттєво скоротити врожайність у країнах Африки на південь від Сахари. Там фермери й без того використовують мінімальні обсяги агрохімії, а нове зростання цін може ще більше погіршити ситуацію.

У Південній Африці вже прогнозують найнижчий урожай пшениці за останні 12 років. Водночас у Малаві, яка останніми роками потерпала від посух, повеней і циклонів, побоюються масового голоду. За міжнародними оцінками, понад 22% населення країни вже зіткнулися з гострою нестачею продовольства.

Ситуацію ускладнює й паливна криза. У Малаві ціни на дизель та бензин перевищують 3,5 долара США за літр, а на заправках утворюються довгі черги. Уряд країни вже продає золоті резерви для закупівлі пального та звернувся по екстрену допомогу до Світового банку.

Експерти попереджають, що навіть у разі стабілізації ситуації на Близькому Сході відновлення поставок добрив триватиме довго через перевантаження логістики та обмеження експорту з боку окремих країн.

Світові ціни на продовольство у квітні зросли на 1,6% через подорожчання олії, зернових і м’яса, спричинене війною навколо Ірану.

Індекс рослинних олій зріс на 5,9%, а ціни на м'ясо досягли рекордного рівня, з додатковим впливом зростання попиту на біопаливо.

Індекс цін на зернові у квітні піднявся на 0,8%. На ринку посилилися побоювання щодо можливого скорочення посівів пшениці у 2026 році. Частина фермерів розглядає можливість переходу на культури, які потребують менше добрив, адже їхня вартість суттєво зросла.