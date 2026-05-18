Испания потеряла первенство: кто теперь крупнейший экспортер цитрусовых в мире

Южная Африка достигла исторического результата на мировом рынке цитрусовых, опередив Испанию по объемам экспорта. В то же время новый сезон для отрасли остается непростым из-за погодных катаклизмов и торговых рисков.

ЮАР стала новым мировым лидером по экспорту цитрусовых

Южная Африка впервые возглавила мировой рейтинг экспортеров цитрусовых, обойдя Испанию, сообщает FreshFruitPortal. Такой результат зафиксировали итоги экспортного сезона 2025 года, за который страна поставила на внешние рынки 204 миллиона коробок цитрусовых.

В отрасли называют это достижение историческим. Руководитель Citrus Growers' Association Бойцоко Нтшабеле подчеркнул, что успех стал возможным благодаря совместной работе производителей, государства и логистических компаний.

"Это выдающееся достижение для всей отрасли", – подчеркнул он, добавив, что важную роль сыграли открытие рынков сбыта и стабильная работа портовой инфраструктуры.

Испания потеряла позиции из-за погодных проблем

На фоне успеха Южной Африки Испания переживает сложный период. Последние годы страна сталкивается с погодными аномалиями и производственными трудностями, которые существенно сократили потенциал цитрусового сектора.

В конце 2025 года испанская отрасль обнародовала самый низкий прогноз производства за последние 16 лет. Поэтому производители даже призвали власти ввести своеобразный "план Маршалла" для поддержки фермерских хозяйств.

Сильный сезон в Южной Африке обеспечивает непрерывные поставки фруктов в межсезонье для северных рынков,

– объяснил Нтшабеле.

В Южной Африке отмечают, что их присутствие на рынке дополняет поставки для стран Северного полушария, где цитрусовые имеют сезонный характер производства.

Новый сезон обещает стабильность, но вызовов хватает

Несмотря на рекордные показатели, перспективы сезона 2026 года остаются неоднозначными. Citrus Growers' Association обновила прогноз экспорта до 209,5 миллиона коробок, что лишь на 0,04% больше предыдущих оценок.

Оптимизм производителей сдерживают серьезные проблемы. Среди ключевых рисков – торговые трудности на Ближнем Востоке и масштабные наводнения в провинциях Западный и Восточный Кейп, где сосредоточено цитрусовое производство.

Особенно пострадали фермеры долины Гамтус, которые понесли значительные убытки из-за непогоды. В то же время в отрасли убеждены, что накопленный опыт позволит пройти и нынешние испытания.

"Мы уже не раз доказывали, что способны преодолевать трудности", – заявил глава ассоциации, комментируя последствия стихии для сектора.

Мир может остаться без дешевого апельсинового сока: что произошло в Бразилии?

На фоне успехов ЮАР в экспорте цитрусовых в Бразилии дела идут довольно плохо из-за болезни, заражающей апельсиновые деревья.

Ожидается снижение урожая апельсинов в Бразилии на 13% в сезоне 2026 – 2027 годов, что повлияло на рост цен на фьючерсы апельсинового сока.

Болезни и жара снижают урожайность апельсинов в Бразилии, что может привести к дальнейшему сокращению мировых поставок апельсинового сока.

Мировой рынок апельсинового сока уже несколько лет сталкивается с сокращением предложения из-за проблем в Бразилии и американском штате Флорида. В то же время ослабление глобального спроса и изменения потребительских привычек частично сдерживали дальнейший рост цен после рекордных показателей 2024 года.