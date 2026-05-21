Китайский рынок может стать главной поддержкой украинских производителей ячменя

Мировой рынок ячменя входит в сезон 2026/27 с противоречивыми сигналами - производство и запасы растут, но спрос со стороны крупных импортеров ослабевает. Для Украины ключевую роль снова могут сыграть Китай и погодные риски в Австралии.

Рост урожая меняет баланс рынка

Мировой рынок ячменя входит в сезон 2026/27 под влиянием сразу нескольких факторов, которые формируют неоднозначные ожидания для трейдеров и аграриев. По оценкам "УкрАгроКонсалт", ключевым вызовом станет дисбаланс между большими объемами предложения и сдержанным спросом.

Ожидается, что мировое производство ячменя увеличится до 155 миллионов тонн. Параллельно вырастут и начальные запасы – до 21,3 миллиона тонн, что усиливает давление на ценовую динамику нового сезона.

Аналитики считают, что именно сочетание высокого предложения и слабого спроса станет определяющим фактором для рынка в ближайшие месяцы.

Крупные импортеры могут уменьшить закупки

Дополнительным риском для мировой торговли является вероятное сокращение импорта со стороны ключевых покупателей ячменя. Прежде всего речь идет о Турции, Китай и Иран, которые традиционно формируют значительную долю глобального спроса.

Меньшие закупки этих стран могут изменить торговые потоки и усилить конкуренцию между экспортерами. В то же время ситуация не выглядит однозначно негативной, ведь часть ведущих поставщиков может столкнуться с сокращением производства.

В частности, в странах Южного полушария прогнозируют меньшие урожаи, что способно ограничить экспортный потенциал и частично сдержать падение цен на мировом рынке.

Китай и погода могут поддержать украинский ячмень

Для Украины главным фактором в сезоне 2026/27 остается китайский рынок. Именно активный спрос со стороны Китая был одним из драйверов цен в начале прошлого сезона.

Если китайские импортеры активизируют закупки уже в июле, это может поддержать спрос на украинский ячмень нового урожая и положительно повлиять на ценовую конъюнктуру.

Отдельное внимание рынок уделяет и возможному формированию Эль-Ниньо в 2026 году. Риск засухи в Австралии способен сократить ее экспортные возможности, что потенциально усилит конкурентные позиции украинского и в целом черноморского ячменя на рынках Азии и Ближнего Востока.

Интересно! На рынке Украины цены на ячмень в мае 2026 года колеблются в зависимости от объема и назначения. Зернотрейдеры предлагают за оптовые партии от 9 400 до 9 600 гривен за тонну (на условиях самовывоза или в портах). У розничных продавцов или на маркетплейсах цены составляют около 11–13 гривен за килограмм.

ЕС резко увеличил экспорт зерна: ячмень показал рекордный рост

Страны Европейского Союза значительно увеличили экспорт зерновых в новом маркетинговом году. Наибольший рост продемонстрировал ячмень, поставки которого резко выросли.

Страны ЕС в 2025/26 маркетинговом году увеличили экспорт зерновых на 16% до 32,7 миллиона тонн.

Экспорт ячменя вырос на 80%, тогда как кукуруза снизилась на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики отмечают, что структура экспорта меняется под влиянием глобальной конъюнктуры и спроса на отдельные культуры. При этом общие показатели остаются положительными благодаря росту поставок ячменя и пшеницы.