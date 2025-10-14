Мясо значительно подорожало за год: какая стоимость в супермаркете
- С сентября 2024 года в Украине значительно выросли цены на мясо, в частности свинина подорожала с 182,7 до 251,8 гривен за килограмм (+37,8%).
- В супермаркетах цена за килограмм свиной грудинки варьируется от 204,00 гривен в Novus до 249,00 гривен в Megamarket.
С сентября 2024 года в Украине существенно выросли цены на продовольственные товары. Среди продуктов, которые подорожали отличается мясо, которое иногда стало недоступным для украинцев.
Стоимость основные продукты питания в Украине за последний год существенно выросли, и продуктом, который подорожал едва ли не больше всего является мясо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Кроме того, сильно подорожали яйца, а среди фруктов наибольший рост у яблок: они прибавили в цене с 26,5 до 48,8 гривны за килограмм, что составляет рост на 84,4%.
По данным статистического ведомства, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем прошлого года существенно подорожало мясо:
- свинина выросла с 182,7 до 251,8 гривен за килограмм (+37,8%),
- куриное филе – с 168,3 до 226,3 гривен (+34,5%),
- тушки курятины – с 91 до 118 гривен (+29,8%).
Сколько стоит свинина в супермаркетах?
По данным "Минфина", цена за килограмм свиной грудинки в супермаркете составляет:
Metro 213,10 гривен;
Novus 204,00 гривны;
Auchan 225,90 гривны;
Мегамаркет 249,00 гривны;
Сильпо 224,40 гривны;
