М'ясо значно здорожчало за рік: яка вартість у супермаркеті
- З вересня 2024 року в Україні значно зросли ціни на м'ясо, зокрема свинина подорожчала з 182,7 до 251,8 гривень за кілограм (+37,8%).
- У супермаркетах ціна за кілограм свинячої грудинки варіюється від 204,00 гривень у Novus до 249,00 гривень у Megamarket.
З вересня 2024 року в Україні істотно зросли ціни на продовольчі товари. Серед продуктів, які здорожчали вирізняється м'ясо, яке подекуди стало недоступним для українців.
Вартість основні харчові продукти в Україні за останній рік суттєво зросли, і продуктом, який подорожчав ледь не найбільше є м'ясо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Крім того, сильно здорожчали яйця, а серед фруктів найбільше зростання у яблук: вони додали в ціні з 26,5 до 48,8 гривні за кілограм, що становить зростання на 84,4%.
За даними статистичного відомства, у вересні 2025 року в порівняні з вереснем минулого року суттєво подорожчало м'ясо:
- свинина зросла з 182,7 до 251,8 гривень за кілограм (+37,8%),
- куряче філе – з 168,3 до 226,3 гривень (+34,5%),
- тушки курятини – з 91 до 118 гривень (+29,8%).
Скільки коштує свинина у супермаркетах?
За даними "Мінфіну", ціна за кілограм свинячої грудинки у супермаркеті складає:
Metro 213,10 гривні;
Novus 204,00 гривні;
Auchan 225,90 гривні;
Megamarket 249,00 гривні;
Сільпо 224,40 гривні;
