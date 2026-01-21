Украина открывает новые рынки: производители будут продавать мясо в Африке

В 2026 году Украина получила доступ к первым рынкам экспорта мясной продукции в Республике Кот-д'Ивуар. Речь идет о поставках говядины, баранины и мяса птицы в свежем, замороженном и переработанном виде.

Украина открыла новый рынок сбыта мяса в Африке

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей продолжает последовательно расширять географию экспорта украинской агропродукции. В 2026 году открыты первые два рынка для поставки мясной продукции в Республику Кот-д'Ивуар.

В частности, согласованы формы ветеринарных сертификатов для экспорта в Кот-д'Ивуар свежего, замороженного и переработанного мяса говядины и баранины, а также продукции из него, предназначенной для потребления человеком. Также утвержден ветеринарный сертификат для экспорта мяса и продуктов из птицы в различных видах обработки.

Обратите внимание! Открытие этих направлений создает дополнительные возможности для украинских производителей и экспортеров мясной продукции и способствует развитию торгово-экономического сотрудничества со странами Африканского континента.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук отметил, что выход на рынок Кот-д'Ивуара является очередным шагом в усилении присутствия украинской продукции на мировых рынках. По его словам, это результат системного взаимодействия с Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими учреждениями и профильными органами, а также подтверждение доверия к национальной системе контроля безопасности пищевых продуктов.

Важно! Экспорт мяса и мясной продукции в Кот-д'Ивуар возможен при условии соблюдения установленных требований. В частности, экспортеры должны иметь разрешение Министерства животных и рыбных ресурсов Кот-д'Ивуара, а каждая партия продукции должна сопровождаться разрешением на импорт, оформленным до отправки груза.

