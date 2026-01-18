Вылов раков в январе: какие ограничения действуют и что стоит знать о штрафах

Ежегодно в Украине устанавливают ограничения по вылову раков, которые преимущественно установлены на определенный период, в основном с декабря. Это сделано для сохранения популяции. Кроме того, в водоемах Украины водятся 3 вида раков, один из которых занесен в Красную книгу.

Можно ли ловить раков в январе?

У Госрыбагентстве объясняют, что ограничения по вылову раков во всех водных объектах Украины продолжаются с декабря 2025 года по конец июня 2026 года, а это значит, что в январе делать это также запрещено, сообщает 24 Канал.

В частности, с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года это делать запрещено в целом на всех рыбохозяйственных водных объектах Украины, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах – с 15 декабря.

Зато в Закарпатской области вылов запрещен в течение года, а все потому, что в водоемах области в основном водится широкопалый рак, а он занесен в Красную книгу.

В общем период запрета вылова приходится на период спаривания, вынашивания икры и первой линьки у раков. Ограничения введены для того, чтобы сохранить популяцию животных.

Какие есть штрафы за незаконный вылов раков?

Незаконная добыча раков предусматривает как административный штраф, так и уголовную ответственность, в соответствии с нанесенным повреждением. Кроме того, речь идет и о возмещении убытков – 3 332 гривны за одного рака, которого поймали в период запрета на вылов.

Интересно, что штрафы на незаконный вылов рыбы, в соответствии с постановлением Кабмина № 1042, составляет: за форель – 7 225 гривен, за сома – 5 117 гривен, за карпа – 3 706 гривен, а судак – 3 587 гривен.

Поэтому в целом за нарушение правил рыболовства нарушение составляет от 34 гривен до 170 гривен. Грубые нарушения составляют штраф в размере от 340 до 680 гривен с конфискацией имущества. А причиненный значительный ущерб будет облагаться штрафом от 17 000 гривен до 51 000 гривен.

