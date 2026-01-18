Вылов раков в январе: какие ограничения действуют и что стоит знать о штрафах
- Во всех водных объектах Украины запрещен вылов раков с декабря 2025 года до конца июня 2026, а в Закарпатской области вылов запрещен в течение года.
- За незаконный вылов раков предусмотрен административный штраф, уголовную ответственность и возмещение убытков.
Ежегодно в Украине устанавливают ограничения по вылову раков, которые преимущественно установлены на определенный период, в основном с декабря. Это сделано для сохранения популяции. Кроме того, в водоемах Украины водятся 3 вида раков, один из которых занесен в Красную книгу.
Можно ли ловить раков в январе?
У Госрыбагентстве объясняют, что ограничения по вылову раков во всех водных объектах Украины продолжаются с декабря 2025 года по конец июня 2026 года, а это значит, что в январе делать это также запрещено, сообщает 24 Канал.
В частности, с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года это делать запрещено в целом на всех рыбохозяйственных водных объектах Украины, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах – с 15 декабря.
Зато в Закарпатской области вылов запрещен в течение года, а все потому, что в водоемах области в основном водится широкопалый рак, а он занесен в Красную книгу.
В общем период запрета вылова приходится на период спаривания, вынашивания икры и первой линьки у раков. Ограничения введены для того, чтобы сохранить популяцию животных.
Какие есть штрафы за незаконный вылов раков?
Незаконная добыча раков предусматривает как административный штраф, так и уголовную ответственность, в соответствии с нанесенным повреждением. Кроме того, речь идет и о возмещении убытков – 3 332 гривны за одного рака, которого поймали в период запрета на вылов.
Интересно, что штрафы на незаконный вылов рыбы, в соответствии с постановлением Кабмина № 1042, составляет: за форель – 7 225 гривен, за сома – 5 117 гривен, за карпа – 3 706 гривен, а судак – 3 587 гривен.
Поэтому в целом за нарушение правил рыболовства нарушение составляет от 34 гривен до 170 гривен. Грубые нарушения составляют штраф в размере от 340 до 680 гривен с конфискацией имущества. А причиненный значительный ущерб будет облагаться штрафом от 17 000 гривен до 51 000 гривен.
Когда лучше всего ловить рыбу в январе?
В январе ловить рыбу довольно трудно из-за условий, ведь на водоемах толстый лед, а в воде низкий кислородный уровень. Кроме того, низкие температуры сами по себе снизят активность рыбы.
Несмотря на это в январе есть дни, когда улов могу быть лучшим, в частности с 8 по 13 января, а также с 23 по 27 января. Зато в другие дни рыбалка может быть менее успешной.
Стоит помнить, что во время новолуния и полнолуния, а также в некоторые дни месяца, клев рыбы будет слабым, а потому длительные вылазки на водоем лучше не планировать. В частности речь идет о 3 января и 18 января. Слабый клев также будет с 1 по 2 января, с 4 по 5 января, с 16 по 17 января, с 19 по 20 января и с 30 по 31 января.