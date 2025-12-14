Собственные деревья на дрова: что можно рубить на участке без штрафа

В Украине владельцы частных участков могут рубить плодовые деревья для дров без специального разрешения, если дерево не является редким. Но нарушение законодательства о вырубке влечет ответственность как в виде штрафов и возмещения, так и в виде лишения свободы.

Можно ли рубить деревья на собственном участке на дрова?

В Украине для использования лесных ресурсов существует 2 типа, а именно общее и специальное. И если общее позволяет собирать растения, например ягоды и грибы, то специальное означает вырубку деревьев, но при этом требует специального разрешения, передает 24 Канал со ссылкой на Лесной кодекс Украины.

Например, на территории природно-заповедных фондов запрещается вырубка деревьев, а любые действия или нарушения состояния на этих территориях требует разрешений.

В то же время если это касается плодовых деревьев, которые расположены на частных участках, то для срубки не требуется специальное разрешение.

Однако это касается случая, когда эти деревья не растут на земле с недвижимостью, которая является частью реестра памятников, или же если это бульвар или усадьба для посещений.

Зато если это частная усадьба или приусадебный участок, то вырубка плодовых осуществляется без предварительного согласования и тому подобное.

Еще одним предостережением является то, что дерево может оказаться редким, то есть занесены в Красную книгу Украины, или таким, которым охраняется на международном уровне. Тогда законодательство запрещает такую вырубку и предусматривает за вырубку штраф.

Какой штраф за незаконную вырубку деревьев?

Фастовский городской совет предупреждает, что в Украине предусмотрено правонарушение за самовольную вырубку. Это влечет как административную, так и уголовную ответственность.

Поэтому при административном нарушении штраф для граждан составляет от 510 до 1 020 гривен,

А для должностных лиц штраф составляет от 2 550 до 5 100 гривен. Кроме этого, нарушитель еще обязан возместить причиненный ущерб на сумму, соответствующую предоставленным убыткам.

При уголовном правонарушении наказание в виде штрафа – от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

Кроме штрафа предусматривается еще и ограничение свободы от срока до 3 лет или даже лишение свободы на тот же срок что и в случае причиненного ущерба.

А как рассказал для 24 Канала управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников, штраф также могут выписать тому, кто незаконно хранит дрова на сумму до 30 тысяч гривен. Штраф – от 510 до 1 020 гривен.

Можно ли выкапывать деревья в лесу?