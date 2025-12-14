Власні дерева на дрова: що можна рубати на ділянці без штрафу

В Україні власники приватних ділянок можуть рубати плодові дерева для дров без спеціального дозволу, якщо дерево не є рідкісним. Але порушення законодавства щодо вирубки тягне відповідальність як у вигляді штрафів та відшкодування, так і у вигляді позбавлення волі.

Чи можна рубати дерева на власній ділянці на дрова?

В Україні для використання лісових ресурсів існує 2 типи, а саме загальне та спеціальне. І якщо загальне дозволяє збирати рослини, як-от ягоди та гриби, то спеціальне означає вирубування дерев, але при цьому вимагає спеціального дозволу, передає 24 Канал з посиланням на Лісовий кодекс України.

Наприклад на території природо-заповідних фондів забороняється вирубування дерев, а будь-які дії чи порушення стану на цих територіях потребує дозволів.

Водночас якщо це стосується плодових дерев, які розташовані на приватних ділянках, то для зрубування не потрібен спеціальний дозвіл.

Однак це стосується випадку, коли ці дерева не ростуть на землі з нерухомістю, яка є частиною реєстру пам'яток, або ж якщо це бульвар чи садиба для відвідувань.

Натомість якщо це приватна садиба чи присадибна ділянка, то вирубка плодових здійснюється без попереднього погодження тощо.

Ще одним застереженням є те, що дерево може виявитися рідкісним, тобто занесені до Червоної книги України, або ж таким, яким охороняється на міжнародному рівні. Тоді законодавство забороняє таку вирубку й передбачає за вирубку штраф.

Який штраф за незаконну вирубку дерев?

Фастівська міська рада попереджає, що в Україні передбачене правопорушення за самовільну вирубку. Це тягне як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Відтак при адміністративному порушенні штраф для громадян складає від 510 до 1 020 гривень,

А для посадових осіб штраф складає від 2 550 до 5 100 гривень. Крім цього, порушник ще зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на суму, що відповідає наданим збиткам.

При кримінальному правопорушенні покарання у вигляді штрафу – від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.

Крім штрафу передбачається ще й обмеження волі від строку до 3 років або навіть позбавлення волі на той самий термін що й у випадку заподіяної шкоди.

А як розповів для 24 Каналу керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков, штраф також можуть виписати тому, хто незаконно зберігає дрова на суму до 30 тисяч гривень. Штраф – від 510 до 1 020 гривень.

Чи можна викопувати дерева у лісі?