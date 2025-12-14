Власні дерева на дрова: що можна рубати на ділянці без штрафу
- В Україні без спеціального дозволу можна рубати плодові дерева на приватних ділянках, якщо вони не є рідкісними або не охороняються законом.
- За незаконну вирубку дерев передбачено адміністративні штрафи від 510 до 5 100 гривень та кримінальна відповідальність з можливістю позбавлення волі до 3 років.
В Україні власники приватних ділянок можуть рубати плодові дерева для дров без спеціального дозволу, якщо дерево не є рідкісним. Але порушення законодавства щодо вирубки тягне відповідальність як у вигляді штрафів та відшкодування, так і у вигляді позбавлення волі.
Чи можна рубати дерева на власній ділянці на дрова?
В Україні для використання лісових ресурсів існує 2 типи, а саме загальне та спеціальне. І якщо загальне дозволяє збирати рослини, як-от ягоди та гриби, то спеціальне означає вирубування дерев, але при цьому вимагає спеціального дозволу, передає 24 Канал з посиланням на Лісовий кодекс України.
Читайте також Ризикувати не варто: який штраф за зрубану ялинку в лісі
Наприклад на території природо-заповідних фондів забороняється вирубування дерев, а будь-які дії чи порушення стану на цих територіях потребує дозволів.
Водночас якщо це стосується плодових дерев, які розташовані на приватних ділянках, то для зрубування не потрібен спеціальний дозвіл.
- Однак це стосується випадку, коли ці дерева не ростуть на землі з нерухомістю, яка є частиною реєстру пам'яток, або ж якщо це бульвар чи садиба для відвідувань.
- Натомість якщо це приватна садиба чи присадибна ділянка, то вирубка плодових здійснюється без попереднього погодження тощо.
Ще одним застереженням є те, що дерево може виявитися рідкісним, тобто занесені до Червоної книги України, або ж таким, яким охороняється на міжнародному рівні. Тоді законодавство забороняє таку вирубку й передбачає за вирубку штраф.
Який штраф за незаконну вирубку дерев?
Фастівська міська рада попереджає, що в Україні передбачене правопорушення за самовільну вирубку. Це тягне як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.
- Відтак при адміністративному порушенні штраф для громадян складає від 510 до 1 020 гривень,
А для посадових осіб штраф складає від 2 550 до 5 100 гривень. Крім цього, порушник ще зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на суму, що відповідає наданим збиткам.
- При кримінальному правопорушенні покарання у вигляді штрафу – від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.
Крім штрафу передбачається ще й обмеження волі від строку до 3 років або навіть позбавлення волі на той самий термін що й у випадку заподіяної шкоди.
А як розповів для 24 Каналу керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков, штраф також можуть виписати тому, хто незаконно зберігає дрова на суму до 30 тисяч гривень. Штраф – від 510 до 1 020 гривень.
Чи можна викопувати дерева у лісі?
У період перед Різдвом часто українці обирають сосну для різдвяної ялинки. Однак викопати сосну можна лише за наявності лісорубного квитка, який дає законне право на роботу з деревами. Цей документ потрібен саме для того, щоб уникнути порушення лісового законодавства при пересадці або заготівлі.
Відомо, що найкращий час для викопування та пересаджування хвойних – періоди, коли коренева система найменш стресова, а саме восени або на початку весни. У ці сезони дерево має більше шансів прижитися на новому місці, і ризик його загибелі знижується.
Сосну чи будь-яку іншу рослину не можна самовільно забирати з природних насаджень. Якщо порушника застануть на місці, його можуть притягнути до відповідальності.