Нужно ли разрешение, чтобы спилить дерево на собственном участке

Довольно много украинцев в холодное время года отапливают собственное жилье дровами. Но заготовка дров является вопросом, который постоянно поднимают те, кто этим занимается, и больше всего интересует людей законность спиливания деревьев в собственном дворе.

Можно ли спилить дерево, растущее во дворе

Во дворах многоквартирного дома пилить деревья нельзя, ведь придомовая территория – это не частная собственность человека, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бердичевский городской совет. Территория вокруг таких домов принадлежит всей общине.

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Зато община соглашается, что каждый свободно и безвозмездно пользуется этой территорией при условии соблюдения Правил благоустройства. Каждая община разрабатывает их для себя индивидуально.