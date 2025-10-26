Правила рыбалки на арендованном пруду: кто на самом деле может забросить удочку

Если рыбачить на реках не является проблемой для рыбаков, то другой вопрос, когда это касается водоемов, переданных в аренду. В законе есть ответ, но не все всегда однозначно: все зависит от условий пользования, прописанных в документах.

Можно ли рыбачить в арендованных водоемах?

Существует несколько типов использования водных ресурсов, а именно общее и специальное, передает 24 Канал со ссылкой на Водный кодекс Украины,

Читайте также Насколько высоким может быть забор со стороны улицы

Поэтому под общим пользованием водами речь идет об удовлетворении личных потребностей граждан: купание, катание на лодках, любительское или спортивное рыболовство и тому подобное.

Таким образом перед тем, как осуществлять рыбалку на водоеме, находящемся в аренде, следует узнать, есть ли ограничения по общему пользованию этим водоемом. А если правила от арендатора или местной власти отсутствуют, то общее водопользование считается открытым и неограниченным.

Как сообщают в Компанеевской территориальной общине, если водопользователей незаконно ограничивают в праве водопользования, то есть 3 варианта решения этой проблемы:

Требовать у арендатора договор аренды или дополнительное соглашение, в котором такой запрет указан,

Путем коллективного решения местных жителей можно обратиться с письменным требованием о расторжении договора аренды водного объекта в сельский, районный или городской совет,

Обратиться в полицию с заявлением о противоправных действиях арендатора, опираясь на законные права, предусмотренные законодательством Украины.

Могут ли снимать плату за рыбалку на арендованном пруду?

Арендатор водоема может взимать плату за использование если у него есть соответствующий КВЭД. В противном случае он не имеет права брать деньги за доступ к воде.

Дело в том, что некоторые арендаторы считают, что специальное пользование водоемом может отменять общее пользование, но это не так.

Зато контролировать это пользование должна местная власть, которая также должна обязывать арендаторов обустраивать зоны для рыбалки и отдыха.

Когда разрешена рыбалка с лодки?