Правила риболовлі на орендованому ставку: хто насправді може закинути вудку

Якщо рибалити на річках не є проблемою для рибалок, то інше питання, коли це стосується водойм, що передані в оренду. В законі є відповідь, але не все завжди однозначно: усе залежить від умов користування, що прописані в документах.

Чи можна рибалити в орендованих водоймах?

Існує декілька типів використання водних ресурсів, а саме загальне та спеціальне, передає 24 Канал із посиланням на Водний кодекс України,

Відтак під загальним користуванням водами йдеться про задоволення особистих потреб громадян: купання, катання на човнах, аматорське або спортивне рибальство тощо.

Таким чином перед тим, як здійснювати риболовлю на водоймі, що перебуває в оренді, слід дізнатися, чи є обмеження щодо загального користування цією водоймою. А якщо правила від орендаря чи місцевої влади відсутні, то загальне водокористування вважається відкритим та необмеженим.

Як повідомляють в Компаніївській територіальній громаді, якщо водокористувачів незаконно обмежують у праві водокористування, то є 3 варіанти розв'язання цієї проблеми:

Вимагати у орендаря договір оренди або додаткову угоду, в якій така заборона вказана,

Шляхом колективного рішення місцевих жителів можна звернутися з письмовою вимогою про розірвання договору оренди водного об'єкта в сільську, районну або міську раду,

Звернутися в поліцію із заявою про протиправні дії орендаря, спираючись на законні права, передбачені законодавством України.

Чи можуть знімати плату за риболовлю на орендованому ставку?

Орендар водойми може стягати плату за використання якщо у нього є відповідний КВЕД. В іншому випадку він не має права брати кошти за доступ до води.

Річ у тім, що деякі орендарі вважають, що спеціальне користування водоймою може скасовувати загальне користування, але це не так.

Натомість контролювати це користування повинна місцева влада, яка також повинна зобов'язувати орендарів облаштовувати зони для риболовлі та відпочинку.

Коли дозволена риболовля з човна?