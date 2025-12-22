Елка из горшка возле дома: почему так сажать дерево нельзя

Часто после рождественских праздников те, кто покупал елку в горшках, высаживают ее на территории собственного двора, в частности возле дома. Однако такие действия могут привести к тому, что корни хвойных деревьев могут повредить фундамент жилья.

Стоит ли высаживать елку возле дома?

Дело в том, что корни деревьев, в том числе и хвойных, может изменять влажность почвы, тем самым вызывая усадку или вспучивание (увеличиваться в объеме). Из-за этого фундамент дома может сместиться, передает 24 Канал со ссылкой на исследование Geotechnical and Geological Engineering.

Именно поэтому в статье от Forest Research говорится о том, что при высадке деревьев нужно учесть следующие моменты:

Условия участка для дерева – избегайте деревьев, которые могут подвергнуться болезням в результате изменения климата.

Деревья надо сажать так, чтобы это не препятствовало движению – если это возле собственного дома, то так, что это не мешало пройти, или чтобы не мешало соседским участкам.

Корни деревьев влияют на фундамент – сажать дерево слишком близко к зданию не стоит. Лучше тогда рассмотреть посадку декоративных кустарников и тому подобное.

Для дерева нужно обеспечить достаточно места для развития и роста.

Заметьте! Между деревом и фундаментом следует придерживаться расстояния примерно 3 – 5 метров – для небольших деревьев. Для больших деревьев – расстояние должно быть больше.

Какие существуют правила по высадке?

Если высаживать кусты, по нормам, стоит на расстоянии 1 метра от границы соседнего участка, то деревья – на расстоянии от 4 до 6 метров от участка, в соответствии с установленными Государственных строительных норм в 2019 году.

Дело в том, что если крона дерева составляет где-то 9 метров, то его нужно сажать так, чтобы расстояние составляло не менее 4,5 метра от соседей.

Если же дерево было высажено до 1 октября 2019 года и выросло так, что не соответствует нормам, срезать его не нужно.

Интересно, что за рубежом нормы по высадке деревьев отличаются. Например, в США минимальное расстояние от соседского участка – от 2 до 5 метров. А в Европе эти правила более строгие.

