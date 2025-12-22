Елка из горшка возле дома: почему так сажать дерево нельзя
- Корни хвойных деревьев могут повредить фундамент дома, изменяя влажность почвы.
- Расстояние между деревом и фундаментом должно быть 3 – 5 метров для небольших деревьев и больше для больших.
Часто после рождественских праздников те, кто покупал елку в горшках, высаживают ее на территории собственного двора, в частности возле дома. Однако такие действия могут привести к тому, что корни хвойных деревьев могут повредить фундамент жилья.
Стоит ли высаживать елку возле дома?
Дело в том, что корни деревьев, в том числе и хвойных, может изменять влажность почвы, тем самым вызывая усадку или вспучивание (увеличиваться в объеме). Из-за этого фундамент дома может сместиться, передает 24 Канал со ссылкой на исследование Geotechnical and Geological Engineering.
Именно поэтому в статье от Forest Research говорится о том, что при высадке деревьев нужно учесть следующие моменты:
- Условия участка для дерева – избегайте деревьев, которые могут подвергнуться болезням в результате изменения климата.
- Деревья надо сажать так, чтобы это не препятствовало движению – если это возле собственного дома, то так, что это не мешало пройти, или чтобы не мешало соседским участкам.
- Корни деревьев влияют на фундамент – сажать дерево слишком близко к зданию не стоит. Лучше тогда рассмотреть посадку декоративных кустарников и тому подобное.
- Для дерева нужно обеспечить достаточно места для развития и роста.
Заметьте! Между деревом и фундаментом следует придерживаться расстояния примерно 3 – 5 метров – для небольших деревьев. Для больших деревьев – расстояние должно быть больше.
Какие существуют правила по высадке?
Если высаживать кусты, по нормам, стоит на расстоянии 1 метра от границы соседнего участка, то деревья – на расстоянии от 4 до 6 метров от участка, в соответствии с установленными Государственных строительных норм в 2019 году.
Дело в том, что если крона дерева составляет где-то 9 метров, то его нужно сажать так, чтобы расстояние составляло не менее 4,5 метра от соседей.
Если же дерево было высажено до 1 октября 2019 года и выросло так, что не соответствует нормам, срезать его не нужно.
Интересно, что за рубежом нормы по высадке деревьев отличаются. Например, в США минимальное расстояние от соседского участка – от 2 до 5 метров. А в Европе эти правила более строгие.
Как правильно покупать елку без штрафов?
В Украине за приобретение елки без необходимых документов могут наложить административный штраф, потому что такая покупка считается нарушением природоохранного законодательства. Размер санкции колеблется от несущественных до значительных сумм.
Чтобы избежать штрафов нужно обращать внимание на наличие чипа или штрихкода на елке, что подтверждает ее легальное происхождение. Такая маркировка удостоверяет, что дерево срубили и продали в соответствии с требованиями.
Покупка нелегальной елки не только влечет за собой финансовую ответственность, но и способствует росту незаконной вырубки хвойных деревьев.