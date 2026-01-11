Грибы даже в январе: какие виды растут зимой и где их искать

Определенные виды грибов в лесах Украины можно даже встретить в январе. Дело в том, что среди них есть такие, которые выдерживают холодное время года, например зимние опята или вешенка. Единственное условие для их роста – отсутствие сильных морозов.

Какие грибы можно найти в январе?

Самый известный гриб, который можно найти зимой в лесу, является фламулина бархатистоножковая, или зимний опенок, передает 24 Канал со ссылкой на издание "В лесу".

Такой гриб является древесным, то есть это означает, что он растет на стволах, пеньках и в дуплах лиственных деревьев. Чаще всего их можно найти именно на ивах, которые растут у воды. А также на осинах, орехах, тополях, грабах, липах, березах, кленах, акациях, ясенях, скученными группами.

При минусовых температурах такие грибы замерзают, а в оттепель оттаивают и продолжают расти.

Растут опята зимние с начала октября до середины марта.

Кроме зимнего опенка, в лесах в январе также можно встретить вешенки обычные, которые считаются холодоустойчивыми грибами.

Однако они растут только тогда, когда не сильные морозы. Найди их можно преимущественно на мертвой древесине во время оттепелей или теплой зимы.

С чем можно спутать зимний опенок?

Часто зимние опята можно спутать с другими, иногда даже ядовитыми грибами, пишут в Винницком областном центре контроля и профилактики болезней.

Например зимние опята можно спутать с галерой бахромчатой, которая является ядовитой. Основное отличие между ними: галера растет на хвойных деревьях, а зимние опята – на лиственных.

Также с огневками, что тоже растут на хвойных деревьях и имеют гладкие светлые ножки. Они могут быть несъедобными из-за горечи, или ядовитыми.

Ложные опята легко можно спутать с зимними опятами. Но в таком случае надо проверить пластинки под шапочками: в ложных опятах они ярко-желтые или серо-зеленые, а в зимних опятах – светлые.

Какие зимние грибы помогают лесам очиститься?