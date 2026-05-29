Засеял археологический памятник пшеницей: аграрию на Харьковщине вручили подозрение

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении аграрию, которого подозревают в незаконном использовании земель археологического памятника. По данным следствия, под посевы пшеницы оказалась значительная часть территории историко-культурного объекта.

Землю археологического памятника использовали для посевов

В Богодуховском районе Харьковской области предпринимателю вручили подозрение из-за самовольного занятия земель историко-культурного назначения, сообщают в Харьковской областной прокуратуре. Речь идет о территории археологического памятника местного значения "Войтенки-1", расположенной вблизи Валок.

Смотрите также Потерял хозяйство, но вернулся: история фермера, который снова выращивает картофель на Херсонщине

Как сообщили правоохранители, ранее прокуроры уже обжаловали незаконную передачу в частное пользование земельного участка, который является частью этого археологического комплекса.

По данным следствия, в декабре 2023 года Валковский городской совет передал в аренду руководителю двух фермерских хозяйств земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 34 гектаров на территории Ковяжского старостинского округа.

Следствие заявляет о самовольном захвате части памятника

Рядом с переданной в аренду землей расположен объект культурного наследия – поселения и могильник "Войтенки-1". Территория имеет статус земель историко-культурного назначения, где ведение сельскохозяйственной деятельности в пределах охранной зоны запрещено.

Несмотря на это, следователи считают, что в сентябре 2025 года аграрий решил использовать часть охранной территории для коммерческих нужд и поручил трактористу засеять ее пшеницей. По версии правоохранителей, границы посева он определял лично.

В результате, по данным следствия, было незаконно занято около 1,7 гектара земель историко-культурного назначения, что составляет почти 30% площади всего археологического комплекса.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области предпринимателю сообщили о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка в охранных зонах. Досудебное расследование проводят следователи полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ.