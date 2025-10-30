На более 1000 гектарах сельхозугодий Херсонщины в этом году возобновили орошение

Сильная жара и засухи после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС уничтожают традиционные виды сельхозкультур на Херсонщине. Однако орошение полей пытаются постепенно восстанавливать.

Орошение постепенно восстанавливают

Директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов рассказал, что на Херсонщине в 2025 году фиксируют аномальную жару и отсутствие осадков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное". Из-за этого полностью уничтожен урожай на 100 тысячах гектар.

Он отметил, что в некоторых районах фермеры начали частично отказываться от посева подсолнечника и переходить на другие технические культуры, например, лен. Также вместо зерновых выращивают овощи и бахчевые.

Наши аграрии предпочитают овощи, поскольку на небольшой площади можно заработать больше средств, именно сажая овощи. Для овощей обязательно необходимо орошение. Задача первоочередная – это восстановить как можно больше площадей орошения. Сейчас мы можем это делать на Ингулецкой оросительной системе. Мы восстановили доступ к 3000 га в 2024 году, уже более 1000 га в 2025 году восстановили и планируем увеличивать площади орошения на несколько тысяч в следующем году,

– говорит Юнусов.

Больше всего посевов зерновых и технических культур потеряно в территориально ближайшем к уничтоженному Каховскому водохранилищу Бериславском районе, рассказал он.

Без восстановления Каховского водохранилища мы превращаемся действительно в пустыню. Я считаю, что альтернативы восстановлению Каховского водохранилища не существует. Мы это видим сейчас по Ингулецкой оросительной системе. Она берет воду из Ингульца, но она очень соленая и другого качества, чем днепровская,

– объясняет Юнусов.

Обратите внимание! По его словам, херсонские аграрии этой водой не могут поливать некоторые культуры, которым необходимо больше воды, поскольку от этого будут засаливаться земли.

Треть площадей под озимые в Украине не засеяли из-за засухи