На более 1000 гектарах сельхозугодий Херсонщины в этом году возобновили орошение
- На Херсонщине восстанавливают орошение на более 1000 гектарах сельхозугодий, несмотря на аномальную жару и отсутствие осадков.
- Фермеры переходят от традиционных культур к овощам и бахчевым, которые требуют меньше площади для выращивания, но обязательно орошения.
Сильная жара и засухи после разрушения россиянами плотины Каховской ГЭС уничтожают традиционные виды сельхозкультур на Херсонщине. Однако орошение полей пытаются постепенно восстанавливать.
Орошение постепенно восстанавливают
Директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов рассказал, что на Херсонщине в 2025 году фиксируют аномальную жару и отсутствие осадков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное". Из-за этого полностью уничтожен урожай на 100 тысячах гектар.
Он отметил, что в некоторых районах фермеры начали частично отказываться от посева подсолнечника и переходить на другие технические культуры, например, лен. Также вместо зерновых выращивают овощи и бахчевые.
Наши аграрии предпочитают овощи, поскольку на небольшой площади можно заработать больше средств, именно сажая овощи. Для овощей обязательно необходимо орошение. Задача первоочередная – это восстановить как можно больше площадей орошения. Сейчас мы можем это делать на Ингулецкой оросительной системе. Мы восстановили доступ к 3000 га в 2024 году, уже более 1000 га в 2025 году восстановили и планируем увеличивать площади орошения на несколько тысяч в следующем году,
– говорит Юнусов.
Больше всего посевов зерновых и технических культур потеряно в территориально ближайшем к уничтоженному Каховскому водохранилищу Бериславском районе, рассказал он.
Без восстановления Каховского водохранилища мы превращаемся действительно в пустыню. Я считаю, что альтернативы восстановлению Каховского водохранилища не существует. Мы это видим сейчас по Ингулецкой оросительной системе. Она берет воду из Ингульца, но она очень соленая и другого качества, чем днепровская,
– объясняет Юнусов.
Обратите внимание! По его словам, херсонские аграрии этой водой не могут поливать некоторые культуры, которым необходимо больше воды, поскольку от этого будут засаливаться земли.
