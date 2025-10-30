Зрошення поступово відновлюють

Директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов розповів, що на Херсонщині 2025 року фіксують аномальну спеку та відсутність опадів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне". Через це повністю знищено врожай на 100 тисячах гектар.

Він зазначив, що у деяких районах фермери почали частково відмовлятися від посіву соняшнику та переходити на інші технічні культури, наприклад, льон. Також замість зернових вирощують овочі та баштанні.

Наші аграрії надають перевагу овочам, оскільки на невеликій площі можна заробити більше коштів, саме саджаючи овочі. Для овочів обов'язково необхідне зрошення. Завдання першочергове – це відновити якнайбільше площ зрошення. Зараз ми можемо це робити на Інгулецькій зрошувальній системі. Ми відновили доступ до 3000 га у 2024 році, вже понад 1000 га у 2025 році відновили й плануємо збільшувати площі зрошення на декілька тисяч наступного року,

– говорить Юнусов.

Найбільше посівів зернових і технічних культур втрачено у територіально найближчому до знищеного Каховського водосховища Бериславському районі, розповів він.

Без відновлення Каховського водосховища ми перетворюємося дійсно на пустелю. Я вважаю, що альтернативи відновленню Каховського водосховища не існує. Ми це бачимо зараз по Інгулецькій зрошувальній системі. Вона бере воду з Інгульця, але вона дуже солена й іншої якості, ніж дніпровська,

– пояснює Юнусов.

Зверніть увагу! За його словами, херсонські аграрії цією водою не можуть поливати деякі культури, яким необхідно більше води, оскільки від цього будуть засолюватись землі.

