Земля обробляється без контролю

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик під час публічної дискусії "Від стратегії до результату: як доброчесність впливає на економічне зростання на прикладі земельних відносин" розповів, що в Україні понад 4 мільйони гектарів земель обробляються поза межами правового поля, це щороку завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Супутниковий моніторинг показує, що в Україні близько 4 мільйонів гектар земель обробляється в "сіру" або в "чорну". Тобто це земельні ділянки, які три роки поспіль обробляються, але на них не зареєстровано жодних прав. Потенційна шкода, яка нанесена такою кількістю ділянок земель, що обробляються "в тіні", становить близько 24 мільярдів гривень в рік,

– розповів він.

Башлик зауважив, до цієї підрахованої суми не входять потенційні несплачені податки, а також втрати від реалізації продукції, вирощеної на цих землях, без офіційного обліку.

Війна погіршила становище з обробітком землі

Заступник міністра зазначив, що ситуація погіршилася після 2022 року, коли через війну в Україні було фактично призупинено проведення земельних інспекцій. Наразі Мінекономіки спільно з Державно службою України з питань геодезії, картографії та кадастру напрацьовує способи безпечного поновлення публічної кадастрової карти.

Одним із ключових завдань, за словами Башлика, є відновлення ефективного контролю за використанням земель, але з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Наше завдання – не тиснути на "білий" бізнес, а знайти механізм, як зробити перевірки прозорими, неможливими для зловживань. Тут не обійтися без громадського контролю. Це один із найефективніших запобіжників,

– наголосив Башлик.

Окремо урядовець зупинився на важливості цифровізації земельних процесів. За його словами, йдеться не просто про переведення старих процедур у цифровий формат, а про їх повну перебудову саме з акцентом на скорочення зайвих етапів, автоматизацію, інтеграцію реєстрів і зменшення контактів громадян з чиновниками.

Зверніть увагу! Серед ризиків Башлик відзначив ситуації, коли непрозорі схеми узгоджуються всередині "лояльних" компаній, що координують дії через закриті канали зв’язку. Це, на його думку, ще раз підкреслює важливість відкритості, доступу громадськості до інформації та участі громадського сектору в контролі за діями держави.

