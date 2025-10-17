Земля обрабатывается без контроля

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык во время публичной дискуссии "От стратегии к результату: как добропорядочность влияет на экономический рост на примере земельных отношений" рассказал, что в Украине более 4 миллионов гектаров земель обрабатываются вне правового поля, это ежегодно наносит государству ущерб на десятки миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Спутниковый мониторинг показывает, что в Украине около 4 миллионов гектар земель обрабатывается в "серую" или в "черную". То есть это земельные участки, которые три года подряд обрабатываются, но на них не зарегистрировано никаких прав. Потенциальный вред, который нанесен таким количеством участков земель, обрабатываемых "в тени", составляет около 24 миллиардов гривен в год,

– рассказал он.

Башлык заметил, в эту подсчитанную сумму не входят потенциальные неуплаченные налоги, а также потери от реализации продукции, выращенной на этих землях, без официального учета.

Война ухудшила положение с обработкой земли

Заместитель министра отметил, что ситуация ухудшилась после 2022 года, когда из-за войны в Украине было фактически приостановлено проведение земельных инспекций. Сейчас Минэкономики совместно с Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра нарабатывает способы безопасного обновления публичной кадастровой карты.

Одной из ключевых задач, по словам Башлыка, является восстановление эффективного контроля за использованием земель, но с учетом риск-ориентированного подхода.

Наша задача – не давить на "белый" бизнес, а найти механизм, как сделать проверки прозрачными, невозможными для злоупотреблений. Здесь не обойтись без общественного контроля. Это один из самых эффективных предохранителей,

– подчеркнул Башлык.

Отдельно чиновник остановился на важности цифровизации земельных процессов. По его словам, речь идет не просто о переводе старых процедур в цифровой формат, а об их полной перестройке именно с акцентом на сокращение лишних этапов, автоматизацию, интеграцию реестров и уменьшение контактов граждан с чиновниками.

Обратите внимание! Среди рисков Башлык отметил ситуации, когда непрозрачные схемы согласовываются внутри "лояльных" компаний, координирующих действия через закрытые каналы связи. Это, по его мнению, еще раз подчеркивает важность открытости, доступа общественности к информации и участия общественного сектора в контроле за действиями государства.

