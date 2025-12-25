Китай наложил временные пошлины на молочную продукцию из Евросоюза

Китай с 23 декабря ввел временные пошлины на импорт отдельных видов молочной продукции из ЕС в рамках антидотационного расследования. Ставки достигают 42,7% и охватывают молоко, сыры и продукты с защищенным географическим происхождением, что вызвало критику со стороны Еврокомиссии.

Китай наложил пошлины на "молочку" из ЕС

В Китае с 23 декабря ввели пошлины на отдельные виды молочной продукции, импортируемой из Европейского Союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Такое решение приняли после первого этапа антидотационного расследования.

Пошлины будут колебаться от 21,9% до 42,7%, хотя большинство компаний будут платить около 30%, и распространяться на молоко, сыр и продукты с защищенным географическим происхождением.

По данным Министерства коммерции Китая, исследование показало, что импорт молочной продукции из ЕС субсидировался и наносил вред китайским производителям. Около 60 компаний, в частности Arla Foods (бренды Lurpak и Castello), будут платить пошлины в пределах 28,6 – 29,7%. Итальянская Sterilgarda Alimenti SpA получит самую низкую ставку – 21,9%, а FrieslandCampina Belgium NV и FrieslandCampina Nederland BV – самую высокую – 42,7%.

Решение о пошлинах пока имеет временный характер и может быть пересмотрено после окончательного вердикта. Когда-то Китай уже снижал временные пошлины на свинину после завершения расследования, ограничивая их влияние на ключевых производителей.

Это решение поддерживают китайские производители, которые сталкиваются с избытком молока и падением цен. Китай, третий по объему производитель молока в мире, прошлого года призвал производителей сократить производство и уменьшить количество старых и малопродуктивных коров.

Европейская комиссия раскритиковала решение Китая как "необоснованное и несправедливое" и сообщила, что изучает ситуацию и предоставит свои комментарии китайской стороне.

