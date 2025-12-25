Китай наклав мита на "молочку" з ЄС

У Китаї з 23 грудня запровадили мита на окремі види молочної продукції, що імпортується з Європейського Союзу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Таке рішення ухвалили після першого етапу антидотаційного розслідування.

Мита коливатимуться від 21,9% до 42,7%, хоча більшість компаній сплачуватимуть близько 30%, і поширюватимуться на молоко, сир та продукти із захищеним географічним походженням.

За даними Міністерства комерції Китаю, дослідження показало, що імпорт молочної продукції з ЄС субсидувався та завдавав шкоди китайським виробникам. Близько 60 компаній, зокрема Arla Foods (бренди Lurpak та Castello), сплачуватимуть мита в межах 28,6 – 29,7%. Італійська Sterilgarda Alimenti SpA отримає найнижчу ставку – 21,9%, а FrieslandCampina Belgium NV та FrieslandCampina Nederland BV – найвищу – 42,7%.

Рішення про мита поки що має тимчасовий характер і може бути переглянуте після остаточного вердикту. Колись Китай уже знижував тимчасові мита на свинину після завершення розслідування, обмежуючи їхній вплив на ключових виробників.

Це рішення підтримують китайські виробники, які стикаються з надлишком молока та падінням цін. Китай, третій за обсягом виробник молока у світі, минулого року закликав виробників скоротити виробництво та зменшити кількість старих і малопродуктивних корів.

Європейська комісія розкритикувала рішення Китаю як "необґрунтоване та несправедливе" і повідомила, що вивчає ситуацію та надасть свої коментарі китайській стороні.

