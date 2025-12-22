Яке місце займає Україна в експорті молочної продукції до Узбекистану?

Населення в Узбекистані надає перевагу ферментованим молочним напоям, серед яких є кефір, айран та інші. Відтак така продукція є особливо популярною в країні, передає 24 Канал з посиланням на AgroPortal.

Водночас зростає популярність зараз і на інші сегменти продукції, як-от дитяче харчування, питні йогурти та вершкове масло.

За словами радниці Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Ольги Гвоздьової, для розвитку ринку цієї продукції не менш важливим є демографічні та інфраструктурні фактори.

Наприклад середній вік населення Узбекистану – 29 років, а урбанізація – лише 51%. Це впливає на логістику, а отже, на продукцію холодового ланцюга.

Цікаво, що Узбекистан є найбільшим потенційним споживчим ринком молочних продуктів, що має український сертифікат СТ-1.

Офіційний дозволі на експорт молочної продукції до Узбекистану мають 16 українських підприємств: ТОВ "Агропросперіс", ТОВ "Молочний альянс", ТОВ "Юрія-Плюс" та ТОВ "Львівмолпродукт" тощо.

В якому стані український молочний ринок?

Ще у листопаді під час дискусії, яка присвячена результатам дослідження ринків та вимог щодо експорту молочної продукції з України до ОАЕ та Узбекистану, передає Quality Food Trade Program,

Віталій Кунатенко, директор департаменту торговельних угод Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, розповів, що за останні роки Україна уклала або оновила торговельні угоди з такими країнами, як ОАЕ, Туреччина, Канада, країни ЄАВТ, Північна Македонія та Чорногорія.

Наразі показники молочного сектору свідчать про те, що обсяг виробництва молока скорочується внаслідок господарств, а натомість підприємці нарощують ефективність й забезпечують майже 87% молока для переробки.

За 9 місяців цього року експорт молочних продуктів України перевищив 323 мільйони доларів, а традиційні партнери – це Молдова, Польща, Німеччина, а також зростає інтерес країн Близького Сходу.

