Україна нарощує експорт великої рогатої худоби

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі розповів, що в листопаді Україна наростила експорт ВРХ живою вагою, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АВМ". Це відбулося на тлі високих цін на експортних ринках та обмеженої пропозиції.

За попередніми даними, у листопаді 2025 року Україна експортувала близько 2,39 тисячі тонн ВРХ живою вагою, що на 44% більше відносно жовтня 2025 року, але на 89% менше відносно листопада 2024 року. Грошова виручка за експортованих тварин становила 5,46 мільйона доларів, що на 1% більше відносно жовтня 2025 року і на 8% більше відносно листопада 2024 року.

У січні-листопаді 2025 року Україна експортувала 17,33 тисячі тонн ВРХ живою вагою (+23%) на суму 40,08 мільйона доларів (+49%). Протягом 11 місяців 2025 року ключовими напрямками експорту ВРХ для українських компаній були Ліван (85%), Казахстан (8%) та Лівія (6,3%).

Георгій Кухалейшвілі зауважив, що Україна збільшила у листопаді поставки ВРХ на тлі високих цін на червоне м’ясо на експортних ринках та обмежену пропозицію. Обмежена пропозиція яловичини у світі сприяла зростанню ціни на худобу до рекордних рівнів у 2025 році.

